O iPhone tem uma função que melhora bastante a qualidade das chamadas e poucos a conhecem

Se os seus interlocutores dizem que o ouvem particularmente bem ao telefone, mesmo quando está num local com bastante ruído, pode haver uma explicação muito simples. O iPhone tem uma funcionalidade que utiliza processamento de áudio para dar prioridade à sua voz e reduzir significativamente os sons existentes à sua volta.

O segredo está no Isolamento de voz

A funcionalidade chama-se Isolamento de voz e está disponível no iPhone desde o iOS 15. O objetivo é simples: durante uma chamada ou videochamada, o iPhone tenta distinguir a voz do utilizador dos restantes sons captados pelos microfones.

Na prática, isto pode fazer uma diferença enorme quando estamos numa rua movimentada, num café, numa estação ou mesmo junto a uma fonte de ruído particularmente intensa.

A própria experiência relatada pela Apple é um bom exemplo: durante uma chamada junto a uma obra, com um martelo pneumático a trabalhar, a pessoa do outro lado continuou a conseguir ouvir a voz com bastante nitidez.

Como ativar o Isolamento de voz no iPhone

A opção pode ser ativada diretamente durante uma chamada:

Faça ou atenda uma chamada. Abra a Central de controlo, deslizando para baixo a partir do canto superior direito. Toque na opção apresentada no topo, associada à chamada. Selecione Isolamento de voz.

A partir desse momento, o iPhone passa a dar prioridade à sua voz e a reduzir o ruído de fundo.

É uma daquelas funcionalidades que, depois de experimentada, pode fazer bastante diferença nas chamadas.

Existem vários modos de áudio O iPhone disponibiliza diferentes modos de processamento de áudio, cada um pensado para uma situação específica. Automático: ajusta o nível de isolamento de acordo com as condições e pode ser a melhor opção para utilização quotidiana. Padrão: utiliza o comportamento normal do microfone, sem aplicar o mesmo nível de isolamento. Isolamento de voz: dá prioridade à voz e reduz o máximo possível os sons existentes em segundo plano. Espectro amplo: faz precisamente o contrário, dando mais importância aos sons que estão à volta. Pode ser útil, por exemplo, quando está numa chamada e quer que a outra pessoa também ouça o ambiente onde se encontra. Este modo não está disponível nas chamadas telefónicas tradicionais.

Também funciona no WhatsApp, FaceTime e Zoom

Uma das vantagens é que esta funcionalidade não está limitada à aplicação Telefone. Os modos de áudio podem ser utilizados em chamadas e videochamadas através de diferentes aplicações, incluindo FaceTime, WhatsApp e Zoom.

Dependendo da aplicação, poderá ser necessário selecionar o modo pelo menos uma vez para que fique definido como preferência.

Como deixar o Isolamento de voz definido

Existe ainda uma opção para configurar o comportamento do áudio através das definições do sistema:

Definições > Acessibilidade > Áudio e visual > Adicionar Isolamento de voz

Desta forma, o utilizador pode definir o isolamento de voz para utilização nas aplicações e situações compatíveis.

Também existe no iPad e Mac

A funcionalidade não é exclusiva do iPhone. O iPad e o Mac também disponibilizam estes modos de áudio durante chamadas e videochamadas.

No caso do iPad, a funcionalidade chegou com o iPadOS 15, enquanto no Mac está disponível desde o macOS Monterey 12.

Além disso, alguns modelos de AirPods também suportam funcionalidades relacionadas com o isolamento de voz, reforçando a capacidade do ecossistema Apple para melhorar a qualidade das comunicações.

Uma pequena opção que pode fazer uma grande diferença

O Isolamento de voz é um daqueles recursos do iPhone que pode passar completamente despercebido, mas que se revela particularmente útil quando fazemos chamadas em ambientes ruidosos.

Se costuma ouvir dos seus contactos que a sua voz chega com pouca qualidade quando está na rua ou num local movimentado, vale a pena experimentar esta opção. Pode ser precisamente aquilo que estava a faltar para melhorar as suas chamadas.