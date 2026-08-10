Apple lançou o iOS 27 beta 5 para programadores

No caminho da versão final, que aparecerá daqui a poucas semanas, a Apple acaba de lançar a beta 5 do iOS 27. As novidades voltam a focar no ponto principal deste novo sistema operativo.

A Apple disponibilizou hoje a quinta beta de iOS 27 para programadores, mantendo o ciclo de testes de verão antes do lançamento público previsto para o próximo mês. A atualização chega após uma espera invulgarmente longa de três semanas e traz alterações visíveis na interface, com destaque para novos ícones de aplicações do sistema.

Quem tiver acesso ao programa Apple Developer pode instalar a nova versão em Definições > Geral > Atualização de software > Atualizações beta, selecionando "iOS 27 Developer Beta".

Esta compilação deverá chegar em breve aos utilizadores do programa público como iOS 27 public beta 3.

Novos ícones reforçam o visual Liquid Glass

A principal novidade descoberta até agora na beta 5 são os ícones atualizados de várias apps nativas:

Siri

Safari

Preview

Definições

Remote

As mudanças são sobretudo subtis, mas ajudam a alinhar estas aplicações com a linguagem visual Liquid Glass, introduzida no ano passado e aperfeiçoada no iOS 27. Também poderão existir pequenos ajustes adicionais noutros ícones do sistema.

Desde a primeira beta, a Apple tem vindo a atualizar o aspeto de apps como Mapas, Fotografias e Carteira. A beta 5 confirma que este trabalho ainda não terminou e que a empresa continua a refinar a aparência do sistema antes da versão final.

Siri AI continua a ser o centro do iOS 27

O iOS 27 é uma das atualizações mais centradas em inteligência artificial na história do iPhone. A grande novidade é a Siri AI, uma versão reconstruída do assistente, baseada na nova geração de Apple Intelligence e nos Apple Foundation Models.

A nova Siri promete conversas mais naturais, melhor compreensão do contexto pessoal, maior conhecimento geral, reconhecimento do que está no ecrã e ações mais profundas dentro das aplicações.

No iPhone, ganha ainda uma experiência visual associada à Dynamic Island e uma aplicação própria para rever conversas em vários dispositivos.

A Visual Intelligence também passa a fazer parte da experiência Siri, incluindo um modo dedicado na Câmara e melhorias no Controlo da câmara dos iPhones compatíveis.

Mais desempenho e novidades no sistema

Além da IA, o iOS 27 traz otimizações de desempenho em áreas como abertura de aplicações, carregamento de Fotografias, início da Câmara em Modo de baixo consumo, transferências por AirDrop e transição entre Wi‑Fi e rede móvel.

Outras novidades incluem palavras-chave e classificações por estrelas em Fotografias, apresentações personalizáveis, melhorias na Câmara, envio contínuo no Mensagens, Dual Capture no FaceTime, equalizador personalizado para AirPods, novas opções de recuperação, troca mais simples de cartões no Apple Pay e criação de wallpapers com IA.

A Apple também lançou a beta 5 de iPadOS 27, watchOS 27, tvOS 27, visionOS 27 e macOS 27.

Como habitual, esta continua a ser uma versão de testes, portanto, podem surgir falhas, menor autonomia, incompatibilidades com apps e outros problemas de estabilidade.