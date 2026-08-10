Melhor Crédito Consolidado: nova ferramenta ajuda a comparar ofertas

Com a subida das taxas de juro, encontrar formas de reduzir os encargos mensais tornou-se uma preocupação central para muitas famílias portuguesas. Entre as soluções disponíveis está o crédito consolidado, uma modalidade que permite juntar diferentes empréstimos num único financiamento e passar a ter uma só prestação mensal.

Mas será que consolidar créditos significa sempre poupar? E como identificar o melhor crédito consolidado?

Para ajudar os consumidores a descobrir as respostas, a marca CréditoConsolidado.pt, da intermediária de crédito Gestlifes, lançou um novo comparador digital que centraliza as ofertas do mercado nacional de forma transparente e ajuda a identificar o melhor crédito consolidado para cada situação.

Uma ferramenta para tornar a comparação mais simples

De acordo com Rita Quaresma, Diretora de Operações da Gestlifes e responsável pelo portal CréditoConsolidado.pt...

Não existe uma única solução que sirva para todos os consumidores. A opção mais adequada depende sempre da situação financeira de cada família, o que torna a comparação entre diferentes propostas um passo essencial antes de qualquer decisão.

Na análise das ofertas, a responsável destaca um dos principais indicadores a considerar: a TAEG (Taxa Anual Efetiva Global), que permite avaliar o custo total do crédito, incluindo os juros e restantes encargos associados.

Foi precisamente para simplificar esta análise que surgiu a nova ferramenta digital.

O comparador permite ordenar as várias soluções de consolidação por TAEG, começando pela oferta com o valor mais baixo, e filtrar de acordo com outros indicadores, nomeadamente os montantes mínimos e máximos financiados e os prazos de reembolso.

Cada oferta apresentada inclui ainda a avaliação da respetiva instituição no Portal da Queixa e uma ligação direta ao registo da entidade no Banco de Portugal, permitindo ao utilizador consultar informação adicional sobre as instituições apresentadas.

A informação disponibilizada no comparador é também verificada e atualizada mensalmente por uma equipa especializada, sendo indicada a data da respetiva validação. Desta forma, o consumidor consegue perceber não só quais as condições apresentadas, mas também quando os dados foram confirmados.

A lógica é simples: antes de comparar propostas, é importante perceber quem está a apresentar essas propostas e com base em que informação estão a ser comparadas.

O objetivo desta plataforma é capacitar o consumidor com total transparência sobre o mercado de crédito consolidado antes de qualquer contratação.

Explica Rita Quaresma.

Simular Para Tomar Decisões Informadas

A plataforma permite ainda avançar para uma simulação personalizada. Através do simulador, é possível estimar a poupança potencial de cada situação e, caso o consumidor decida prosseguir, solicitar apoio no processo de intermediação de crédito junto das instituições parceiras da Gestlifes.

Para Rita Quaresma, esta componente de simulação é particularmente relevante: “não há duas situações financeiras iguais. Por isso, depois de conhecer as diferentes ofertas disponíveis, é importante perceber como uma eventual consolidação se traduziria no caso concreto de cada consumidor.

É essa análise que a simulação permite iniciar, ajudando a perceber o impacto de uma eventual consolidação e a avaliar a solução de forma mais completa.

Afirma Rita Quaresma.

O acesso ao comparador e ao simulador é gratuito através do CréditoConsolidado.pt.