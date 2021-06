iOS 15: Conheça as fantásticas novidades que estão para chegar

Uma das peças bases do ecossistema da Apple é o iOS. Este sistema acompanha o iPhone quase desde o seu início, melhorando ao longo dos anos, sempre com novas funcionalidades.

Agora, e na WWDC deste ano, a Apple revelou o iOS 15, com um lote de novidades. Vamos conhecer o que a Apple preparou para este novo sistema.

Este ano a Apple parece dedicada a melhorar as ferramentas que tem para a comunicação. O centro destas é sem qualquer dúvida o FaceTime, que agora recebe um lote de novidades importantes.

Começamos com melhorias substanciais no áudio, com a chegada do Spatial Audio. Há filtros que permitem agora isolar a voz e impedir que todos os ruídos estejam presentes.

A somar a isso há também novidades no vídeo, que permitem melhorar as chamadas em grupo, colocando todos no ecrã, de forma simples e direta.

Também com esta versão será possível agendar reuniões no FaceTime, com links diretos, que até podem ser usadas noutros sistemas, pelo browser. A partilha de ecrã é também uma realidade, para aumentar ainda mais as possibilidades, não se limitando ao vídeo, mas indo até ao áudio, no SharePlay.

O iMessage tem também novidades importantes, com a chegada do Shared with You. Esta opção estará espalhada nos serviços da Apple e permite partilhar conteúdos com os utilizadores, que os podem ler mais tarde.

No campo das notificações, há melhorias que vão permitir fazer a sua gestão muito mais inteligente. Os utilizadores têm agora um resumo das notificações, que podem ser lidas mais tarde, com tod aa calma.

Como o foco é “o foco”, os utilizadores podem agora marcar-se como estando focados noutros assuntos. O Do Not Disturb irá alertas os contactos e avisar que o utilizador não pode ser incomodado.

Esta opção poderá ser usada em contextos, como o emprego, família ou outros, levando a que apenas as apps associadas possam alertar os utilizadores. Assim, apenas os alertas necessários estão presentes.

Uma novidade interessante é a capacidade que o iOS agora tem para ler texto e converter diretamente para o utilizador usar. Vai ao ponto de reconhecer números de telefone e permitir ligações diretas.

No campo das pesquisas, o Spotlight recebe agora a capacidade de pesquisar as imagens do utilizador. Esta será contextualizada e simples de usar, para encontrar as fotografias pretendidas.

A app Fotografia vai estrear a funcionalidade de criar álbuns de memórias, que podem ser personalizadas pelo utilizador, em vários elementos. Podemos mudar a capa, a música e até as transições.

O Apple Wallet tem presente uma pequena revolução nesta nova versão do iOS. Vai receber novas “chaves” com hotéis a poderem entregar as chaves aos utilizadores diretamente. A grande novidade é mesmo a chegada da identificação do utilizador a esta carteira virtual, com a carta de condução presente.

O controlo e os dados apresentados são controlados e limitados aos que são essenciais e que são necessários nesse momento.

O serviço de mapas da Apple tem estado a melhorar e há agora uma novidade importante para os utilizadores em Portugal. NO nosso país esta informação vai chegar em breve, com informação mais detalhada e com maior precisão.

Para além desta novidade, o Apple Maps tem mais novidades. A condução tem muito mais detalhe e informação útil para todos os que usam este serviço.