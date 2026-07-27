É LiDAR: conduzimos o Volvo EX90, o carro mais seguro que a marca alguma vez construiu

À primeira vista, o Volvo EX90 é apenas mais um SUV premium de grandes dimensões. Linhas elegantes, assinatura luminosa característica da marca sueca e um interior minimalista que transmite imediatamente uma sensação de qualidade. Mas basta olhar para o tejadilho para encontrar o elemento que distingue este modelo de praticamente todos os seus concorrentes.

Há um pequeno detalhe que muda tudo

É ali que está instalado o sensor LiDAR, a tecnologia que representa a próxima geração da segurança automóvel e que permite ao EX90 “ver” o que acontece muito para além do alcance dos olhos do condutor.

Foi precisamente esta aposta na segurança que quisemos conhecer de perto ao volante da versão mais completa da gama, o Volvo EX90 Ultra Twin Motor Performance, um SUV elétrico de sete lugares equipado com dois motores elétricos, 517 cv de potência e um impressionante conjunto de tecnologias de assistência à condução.

A Volvo continua fiel ao seu ADN

Ao longo da sua história, a Volvo construiu uma reputação praticamente inigualável quando o assunto é segurança. O EX90 demonstra que essa identidade não ficou presa ao passado. Pelo contrário, evoluiu para um novo patamar onde software, inteligência artificial e sensores assumem um papel tão importante como a própria estrutura do veículo.

O modelo ensaiado corresponde ao topo absoluto da gama disponível em Portugal. A versão Ultra Twin Motor Performance junta dois motores elétricos, tração integral permanente e uma potência combinada de 380 kW, o equivalente a 517 cv.

São números que, há poucos anos, estariam associados a um desportivo de elevada cilindrada e dificilmente a um SUV familiar com capacidade para sete ocupantes.

Quase 2,5 toneladas… e acelera como um desportivo

É difícil explicar a sensação de aceleração deste EX90 sem a experimentar. Apesar de pesar mais de duas toneladas e meia, o SUV sueco acelera dos 0 aos 100 km/h em apenas 4,9 segundos. A entrega de potência é imediata, silenciosa e absolutamente linear, como é habitual nos veículos elétricos, mas continua a surpreender quando associada a um automóvel desta dimensão.

Nos primeiros quilómetros, é inevitável testar várias vezes a resposta ao acelerador. Não porque seja necessário, mas porque o comportamento do EX90 desafia completamente a ideia tradicional de um SUV familiar.

Ainda assim, nunca transmite agressividade ou nervosismo. A potência está sempre disponível, mas é entregue com uma suavidade que inspira confiança em qualquer situação.

Potência sem sacrificar o conforto

Talvez seja precisamente aqui que o EX90 mais impressiona. Ao contrário de muitos SUV elétricos de elevada potência, que privilegiam uma condução mais firme e desportiva, a Volvo optou por preservar aquele conforto que sempre caracterizou os seus automóveis.

A suspensão absorve muito bem as irregularidades da estrada, o isolamento acústico é excelente e a estabilidade em autoestrada transmite uma enorme sensação de segurança. Mesmo em pisos menos perfeitos, o comportamento mantém-se previsível e confortável.

Durante o ensaio, tornou-se evidente que os 517 cv existem quando são necessários, mas raramente condicionam a filosofia do automóvel. O EX90 continua a privilegiar viagens tranquilas, silenciosas e relaxantes, exatamente aquilo que se espera de um Volvo.

Um interior que aposta na sustentabilidade sem comprometer a qualidade

A filosofia escandinava também se faz sentir no habitáculo. A Volvo eliminou praticamente toda a utilização de pele animal, substituindo-a por materiais desenvolvidos a partir de componentes de origem biológica, como óleo de pinheiro, lã certificada e madeira proveniente de florestas geridas de forma sustentável.

E sim, o resultado surpreende. Em vez de transmitir uma sensação artificial, os materiais escolhidos conferem ao interior um ambiente acolhedor, elegante e muito sofisticado. A qualidade de construção é irrepreensível e a atenção ao detalhe aproxima o EX90 dos melhores representantes do segmento premium.

Autonomia suficiente para viajar sem preocupações

A versão Performance utiliza uma bateria de 111 kWh e anuncia uma autonomia WLTP próxima dos 590 quilómetros.

Naturalmente, tratando-se da versão mais potente da gama, existe um pequeno compromisso face às variantes menos potentes. A física continua a impor as suas regras: mais potência significa também consumos ligeiramente superiores.

Durante uma utilização normal, é perfeitamente possível realizar viagens longas sem ansiedade, especialmente graças ao eficiente sistema de gestão da bateria e ao Range Assistant, que acompanha permanentemente a autonomia disponível e planeia os carregamentos quando necessário.

Em postos rápidos DC até 250 kW, bastam cerca de dez minutos para recuperar aproximadamente 170 quilómetros de autonomia, enquanto um carregamento entre os 10% e os 80% demora cerca de meia hora nas condições ideais.

O LiDAR é a verdadeira estrela deste automóvel

Se existe uma tecnologia que justifica toda a atenção dada ao EX90, é precisamente o LiDAR.

Ao contrário dos tradicionais sistemas que dependem exclusivamente de câmaras e radares, o sensor instalado no tejadilho cria um mapa tridimensional extremamente detalhado do ambiente que rodeia o veículo.

Isso permite identificar automóveis, peões, ciclistas ou obstáculos a várias centenas de metros de distância, mesmo durante a noite ou em condições meteorológicas menos favoráveis.

Esta informação é depois cruzada com os dados provenientes das restantes câmaras, radares e sensores ultrassónicos, permitindo ao automóvel antecipar situações potencialmente perigosas muito antes de o condutor reagir.

Na prática, quase nunca sentimos o sistema a atuar. E isso é precisamente um elogio. O EX90 transmite constantemente a sensação de que existe uma camada adicional de proteção a acompanhar toda a viagem, sem interferir na experiência de condução.

Percebe-se facilmente por que motivo a Volvo afirma que este é o automóvel mais seguro que alguma vez produziu. Depois de alguns dias ao volante, essa afirmação deixa de parecer uma simples estratégia de marketing.

Um topo de gama que tem um preço à altura

Naturalmente, toda esta tecnologia tem um custo. Dependendo do equipamento opcional e das campanhas em vigor, o Volvo EX90 Ultra Twin Motor Performance posiciona-se aproximadamente entre os 100 mil e os 113 mil euros, colocando-se diretamente no segmento dos grandes SUV elétricos premium.

Não é um automóvel para todos os orçamentos, mas também nunca pretendeu sê-lo.

No fim de contas...

Conduzir o Volvo EX90 permite de imediato perceber uma sensação de robustez e refinamento. Apesar das mais de 2,7 toneladas de peso, a resposta do sistema elétrico é imediata e progressiva, tornando a condução surpreendentemente ágil para um SUV deste segmento.

Na condução que fizemos, desafiando mesmo a mecânica da máquyina, percebemos que a suspensão privilegia claramente o conforto. Em autoestrada, o EX90 absorve as irregularidades com enorme competência, proporcionando uma viagem extremamente silenciosa.

O isolamento acústico é um dos melhores do segmento, com muito pouco ruído aerodinâmico ou de rolamento a entrar no habitáculo.

Em estrada nacional, a direção é precisa, embora tenha uma afinação claramente orientada para o conforto e não para uma condução desportiva. O controlo da carroçaria é bom, mas o peso faz-se sentir em mudanças rápidas de direção.

O sistema de regeneração pode ser conduzido praticamente apenas com o acelerador, sendo fácil adaptar-se à condução “One Pedal”, especialmente em ambiente urbano. Não tão útil em autoestrada.

👍 Pontos fortes Qualidade de construção muito elevada.

Conforto de estrada excecional.

Habitáculo extremamente silencioso.

O LiDAR reforça significativamente a segurança ativa.

Sistemas de assistência à condução muito eficazes e discretos.

Potência elevada com acelerações rápidas e progressivas.

Suspensão pneumática (quando equipada) proporciona um conforto de referência.

Sistema Google Automotive intuitivo e rápido.

Câmaras de elevada qualidade facilitam todas as manobras. 👎 Pontos menos positivos Grande parte das funções está concentrada no ecrã central.

O peso elevado faz-se sentir em estradas mais sinuosas.

Os consumos aumentam de forma significativa em autoestrada a velocidades mais elevadas.

A terceira fila de bancos é indicada sobretudo para crianças ou utilização ocasional.

Algumas funcionalidades ainda dependem de futuras atualizações de software.

Preço elevado, posicionando-o no segmento premium.

A ausência de botões físicos para funções essenciais poderá não agradar a todos os utilizadores.

Impressão final: a segurança continua a ser o maior argumento do EX90

O Volvo EX90 não tenta ser o SUV elétrico mais desportivo nem o mais tecnológico em termos de entretenimento. O seu objetivo é outro: oferecer a máxima segurança possível, aliada a um conforto de referência e a uma experiência de condução extremamente relaxante.

O LiDAR não é apenas um elemento diferenciador na estética do veículo, é também a tecnologia que suporta a ambição da Volvo de continuar a liderar na segurança automóvel. Para quem procura um SUV familiar premium onde a proteção dos ocupantes é a prioridade máxima, o EX90 posiciona-se como uma das propostas mais completas atualmente disponíveis no mercado. Mas... não é barato.

Volvo EX90