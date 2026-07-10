DuckDuckGo: este browser já consegue bloquear os anúncios do YouTube

O browser DuckDuckGo bloqueia agora a maioria dos anúncios em vídeos do YouTube, sem necessidade de extensão ou subscrição. A funcionalidade está ativada por defeito no Windows, Mac e iPhone. Este é um ataque direto ao modelo de publicidade da Google e ao YouTube Premium.

DuckDuckGo já bloqueia os anúncios do YouTube

Ver vídeos do YouTube sem interrupções a cada três minutos por anúncios é a promessa feita pelo DuckDuckGo a 8 de julho de 2026, no seu blogue Spread Privacy. O motor de pesquisa, conhecido pela sua postura "anti-Google", acaba de adicionar ao seu browser uma funcionalidade chamada Bloqueador de Anúncios do YouTube.

Este bloqueador de anúncios vem ativado por defeito e nas versões mais recentes do browser DuckDuckGo para Windows, macOS e iPhone, não é necessário instalar nem verificar nada. Basta que a aplicação esteja atualizada. Apenas os utilizadores do Android ainda têm de ativar manualmente a opção em Definições > Bloqueio de anúncios, aguardando a ativação automática prometida "em breve" pelo programador.

O DuckDuckGo não inventou nada de mágico. O bloqueio depende de listas de filtros da comunidade do repositório uAssets do uBlock Origin, mantido por uma comunidade de código aberto e atualizado regularmente. O programador adiciona as suas próprias regras para melhorar a compatibilidade e evitar problemas de reprodução.

Ataque direto à Google ao modelo de publicidade

A primeira limitação, crucial nos dispositivos móveis, é que o bloqueio só funciona no site youtube.com quando aberto no browser DuckDuckGo. Não funciona na aplicação oficial do YouTube. No entanto, nos smartphones, os links do YouTube abrem frequentemente na aplicação. Por isso, a funcionalidade é útil sobretudo em computadores ou para quem insiste em usar o site, mas não instalou a aplicação.

Por fim, depender do uBlock Origin significa participar no constante "jogo do gato e do rato" entre a Google e os bloqueadores de anúncios. O YouTube muda constantemente a forma como exibe os anúncios, o que pode fazer com que o bloqueio de anúncios deixe de funcionar de um dia para o outro, até que as listas de filtros sejam atualizadas.

O DuckDuckGo junta-se ao Brave e ao Opera, que já bloqueiam uma parte significativa dos anúncios do YouTube sem extensões, com o Brave a ir ainda mais longe ao estender o suporte para extensões baseadas no Manifest V2. E a aposta nos bloqueadores de anúncios padrão parece estar a resultar. O Brave já contava com 117,56 milhões de utilizadores em maio de 2026, a um ritmo de aproximadamente 2,5 milhões de novos utilizadores por mês.