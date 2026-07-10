Preparem a carteira! Gasóleo vai voltar a disparar e gasolina também sobe

Antes de arrancar para mais uma semana, há más notícias para quem depende do automóvel. Depois de um período de relativa estabilidade, os preços dos combustíveis voltam a sofrer um aumento significativo.

Gasóleo sobe 7 cêntimos e gasolina 3 cêntimos por litro

De acordo com as previsões, o gasóleo simples deverá aumentar 7 cêntimos por litro, enquanto a gasolina simples 95 deverá subir 3 cêntimos por litro.

Recorde-se que os preços dos combustíveis são revistos semanalmente, refletindo a evolução das cotações internacionais do petróleo e dos produtos refinados, bem como a taxa de câmbio euro/dólar, a carga fiscal e as margens praticadas pelas petrolíferas. Se tem de abastecer nos próximos dias, poderá compensar fazê-lo antes da entrada em vigor da nova atualização de preços.

De acordo com os dados mais recentes da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), disponibilizados através do portal Preços dos Combustíveis Online, o preço médio do gasóleo simples é atualmente de 1,793 euros por litro, enquanto o da gasolina simples 95 se fixa nos 1,893 euros por litro.

Valores dos combustíveis variam de posto para posto

Importa ressalvar que estes valores são uma estimativa geral e que o preço final pago em cada abastecimento pode variar bastante, dependendo da região do país, da marca do operador e até do posto específico escolhido.

Para quem quer poupar ao máximo, uma das soluções é consultar o comparador oficial de preços disponibilizado pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), onde é possível verificar, em tempo real, qual o posto mais económico em cada localidade.