Dica: Sabia que o Facebook também já lhe pode dar a previsão do tempo?

A influência do Facebook é grande e há utilizadores que passam muito tempo dentro desta rede. Isso leva a que surjam ferramentas dentro das apps que complementam as necessidades e que assim mantêm os visitantes ainda mais “agarrados”.

Ao longo dos anos estas ferramentas têm sido reforçadas e muitas novas têm surgido. O Facebook tem sabido adaptar-se e os utilizadores aparentemente agradecem. Sabia que pode ver o estado do tempo dentro do Facebook?

Há muito que o Facebook deixou de ser simplesmente uma rede social. Muniu-se de ferramentas que os utilizadores necessitam e que assim os impedem de sair, permitindo que se foquem no que ali se passa. A previsão do tempo é apenas uma de muitas ofertas.

Mais uma das ferramentas do Facebook

Para ter acesso à previsão do tempo, os utilizadores devem abrir a app do Facebook e depois aceder ao Menu. Isto é feito carregando nas 3 barras horizontais, no canto superior direito na interface do Facebook.

Aí dentro devem descer toda a área de propostas do Facebook, até encontrarem a zona Ver mais. Devem expandir e continuar a descer até perto do final. Aqui vão encontrar finalmente a opção Tempo, que deve ser a selecionada.

Previsão do tempo na app desta rede social

Ao abrir vão ver de imediato a previsão do tempo para os 5 dias seguintes e também a previsão hora a hora do próprio dia. Estes dados são referentes à localização atual e incluem a temperatura mínima e máxima, quer para os dias como para as horas.

Caso tenham definido vários locais, vão poder alternar entre eles, na zona superior. Em cada um destes, a informação será detalhada e de simples compreensão para o utilizador. Se pretender mais informação, podem clicar no link final e aceder.

Simples de configurar para todos

Ao carregarem na roda dentada acedem diretamente às configurações desta informação. Aqui podem ativar uma notificação diária com a previsão meteorológica, devendo ter o histórico de localizações ativo.

É também aqui que podem definir o local de onde recebem as notificações diárias ou adicionar um novo local para previsão. Estas opções estão acessíveis e simples de usar, bastando adicionar a localização pretendida. Basta escrever o nome e aceitar.

Esta é apenas mais uma das muitas ferramentas que o Facebook oferece aos utilizadores. Basta explorar todas as presentes e vão certamente encontrar muitas mais que podem usar de forma periódica para ter ainda mais informação.