Tesla: Acidentes acontecem porque condutores trocam pedais

Nos últimos anos foram vários os relatos de condutores que têm um veículo Tesla a indicaram que os carros aceleravam sozinhos. A NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) chegou mesmo a receber 127 queixas de tal “problemas” tendo iniciado uma investigação.

De acordo com os dados da investigação, a NHTSA confirma que os acidentes, que envolveram carros da Tesla e que o condutor diz que acelerou sozinho, foi porque usaram o pedal errado.

Depois de uma investigação a fundo por parte da NHTSA a conclusão é clara! Os condutores de veículos Tesla trocam os pedais e isso tem causado acidentes. De relembrar que em janeiro, a Tesla comentou uma possível petição que pedia a investigação de 500 mil dos seus veículos, devido a problemas de aceleração.

Segundo a marca de Elon Musk, tal análise de carros nunca existiu e a marca de carros esclareceu mesmo que não há problemas de aceleração nos Tesla – saber mais aqui.

Depois de receber 127 queixas, a NHTSA avançou para uma investigação sobre eventuais problemas de aceleração. De acordo com o que foi revelado, a culpa é mesmo dos condutores porque trocam os pedais. Na investigação não houve nenhuma evidência que aceleração desajustada, problemas no motor ou até mesmo ao nível do sistema de travagem nos veículos Tesla. Não há também nenhuma evidência que o problema esteja no design que leva à escolha errada do pedal.

After reviewing the available data, ODI has not identified evidence that would support opening a defect investigation into SUA in the subject vehicles. In every instance in which event data was available for review by ODI, the evidence shows that SUA crashes in the complaints cited by the petitioner have been caused by pedal misapplication. There is no evidence of any fault in the accelerator pedal assemblies, motor control systems, or brake systems that has contributed to any of the cited incidents. There is no evidence of a design factor contributing to increased likelihood of pedal misapplication. The theory provided of a potential electronic cause of SUA in the subject vehicles is based upon inaccurate assumptions about system design and log data