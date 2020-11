El Dorado: The Golden City Builder, e a criação de um Império

City building é um dos géneros de jogos de estratégia mais apreciados por muitos jogadores e, um dos que mais horas absorve a quem os joga.

A Gameparic, veio recentemente revelar o desenvolvimento de El Dorado: The Golden City Builder, o seu próximo jogo que é precisamente um jogo deste género.

A Gameparic é uma companhia polaca, que faz parte do PlayWay Group, e recentemente veio a público anunciar o desenvolvimento do seu próximo título: El Dorado: The Golden City Builder.

Tal como o nome indica, El Dorado: The Golden City Builder é um jogo de estratégia que proporciona ao jogador a oportunidade de criar o seu próprio El Dorado.

Tal como na maior parte dos jogos City Building, o jogador na sua missão de construir o seu El Dorado terá inúmeras obrigações e preocupações a ter em conta. Se por um lado é necessário disponibilizar teto e local de refúgio para o seu povo, por outro, é crucial arranjar forma de garantir subsistência do mesmo através de caça e plantações.

Desta forma a recolha de recursos é um ponto crucial do jogo, pelo que será com base neles que toda a civilização irá florescer.

As responsabilidades do jogador passam também pela construção da própria cidade. O desenvolvimento da metrópole terá de ser feita com atenção aos diferentes tipos de edifícios disponíveis e aos seus impactos na sociedade.

Locais de culto, zonas residenciais, locais de extração e produção de matérias-primas entre muitos outros, terão de ser construídos para manter a sociedade a crescer, mas, cada edifício terá impacto direto na mesma pelo que a sua construção e local terão de ser ponderados.

Contudo, não nos podemos esquecer que El Dorado representa a construção de uma cidade mítica e que, segundo as lendas, apresenta características muito próprias e místicas.

Também a política vai ter um papel importante no jogo, pelo que o jogador terá de saber dosear as suas relações com potências vizinhas. Evitar os conflitos armados e usar a diplomacia para manter relações fortes será parte do sucesso.

Com efeito, em El Dorado: The Golden City Builder, além das mecânicas acima indicadas que são típicas dos jogos deste género, o jogador vai ter de lidar com novas realidades.

Tal como se pode ler nos livros de História e que estudam as civilizações antigas, a maior parte delas tinham um fervoroso receio dos Deuses e da sua ira. E é precisamente aqui que entra em cena a novidade de El Dorado. Segundo o que foi divulgado pela Gameparic, a Ira dos Deuses será a variável não controlada pelo jogador que terá impacto da jogabilidade.

Isto, pois, uma civilização rica, não significa que seja feliz e como tal, os Deuses podem-se sentir também eles, ofendidos. E quando os Deuses estão irados, acontecem desastres. Desastres esses capazes de limpar uma civilização inteira da face da Terra.

Pois, bem! É precisamente isso que o jogador terá de evitar que aconteça em El Dorado: The Golden City Builder. Além de criar uma civilização saudável e próspera, terá também de manter o equilíbrio nas suas gentes de forma a satisfazer os Deuses e apaziguar a sua ira.

El Dorado: The Golden City Builder será lançado para PC ainda sem data certa de lançamento.