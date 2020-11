Em pleno dia 11.11, o Dia dos Solteiros na China, e durante os próximos 11 dias, o Pplware e a Oukitel têm dois smartphones para oferecer. Neste passatempo, o primeiro prémio é WP10 5G, um smartphone único, todo-terreno, com tecnologia 5G e bateria de 8000 mAh; e o segundo prémio o C22, com design ergonómico, simplista e com desempenho muito competente.

Participe e seja um dos vencedores.

Um passatempo, dois vencedores

Oukitel WP10 5G

O Oukitel WP10 5G é um modelo todo-terreno. O seu design robusto, à prova de água, de poeira e quedas, é garantido pelos certificados IP68, IP69L e MIL-STD-810G.

Destaca-se ainda a enorme bateria de 8000 mAh para dois dias de autonomia com utilização intensiva.

O ecrã é de 6,67″ com resolução FullHD+ e tem uma câmara principal de 48 MP, acompanhada por mais três sensores, sendo uma delas, uma ultra grande angular de 13 MP.

O processador é um Dimensity 800 da MediaTek, suporta, portanto, ligações 5G e tem 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno.

Oukitel WP10 5G

Oukitel C22

O Oukitel C22 ainda não está disponível, mas chegará em breve ao público. Tem ecrã de 5,86″ com resolução HD+ e uma proporção de 19:9. Está equipado com Android 10 e o processador é um MediaTek MT6761, com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento.

A bateria é de 4000 mAh. Mesmo assim, o smartphone não tem uma espessura exagerada, de apenas 8,9 mm. Além disso, tem um comprimento de 150,8 mm e uma largura de 73,7 mm e pesa 178g.

Na traseira existe um módulo de três câmaras, sendo a principal de 13 MP, com abertura f/2.2. As outras duas câmaras são ambas de 2 MP. Já a câmara frontal, colocada num recorte num ecrã, é de 8 MP. Vem equipado com Bluetooth 5.0, tem GPS e os sensores comuns.

Oukitel C22

Requisitos e Regras de participação Requisitos: 1 – Adicionar o Oukitel WP10 ao carrinho e lista de desejos no AliExpress

2 – Responder à questão: “Qual a característica que mais lhe interessa no Oukitel WP10?”

Deverá deixar a resposta em comentário, no presente artigo

3 – Assistir e comentar o vídeo teaser do Oukitel WP10

4 – Seguir a Oukitel no YouTube

5 – Seguir a Oukitel no Facebook Regras: O passatempo tem início dia 11 de novembro às 12h45 e termina no dia 22 de novembro às 9h59. Os vencedores serão selecionados de forma aleatória através da plataforma de submissão das participações, sendo divulgado no Instagram do Pplware, através dos Instagram Stories, e no presente artigo. Os vencedores deverão reclamar os prémios no prazo de 7 dias, para o email prize@oukitel.com, caso contrário é admitida uma renúncia ao prémio. Saiba mais em Terms & Conditions.

Boa sorte a todos os participantes!