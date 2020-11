Amazon Prime Video: Vodafone oferece até 2 anos do serviço

O serviço Amazon Prime Video está disponível em Portugal desde 2016. O Amazon Prime Video disponibiliza um vasto catálogo de filmes e séries, onde se incluem algumas das mais premiadas e reconhecidas da atualidade.

A Vodafone vai oferecer até 2 anos de subscrição do serviço. Saibam como usufruir desta oferta.

De acordo com um comunicado enviado ao Pplware, a Vodafone vai oferecer até 2 anos de subscrição do serviço. Segundo o que foi referido, a subscrição do serviço Amazon Prime Video será oferecida aos seus novos Clientes dos serviços de televisão e móvel, com a disponibilização de períodos promocionais que variam entre os seis e os 24 meses.

Oferta do Amazon Prime Video nos pacotes da Vodafone

Disponível a partir de hoje, a oferta chega depois de a Vodafone se ter tornado, desde janeiro, o único Operador em Portugal a ter este serviço de streaming de forma rápida, intuitiva e cómoda diretamente através da sua TV box.

No pacote fibra 3 Play a oferta é de 24 meses. Já no pacote fibra 3 Gold é de 6 meses.

Este serviço está disponível em todas as TV boxes de última geração da Vodafone – VBox 4K e VBoxPro 4K – os novos clientes do serviço de televisão têm a oferta da mensalidade do Amazon Prime Video entre seis e 24 meses, consoante o pacote de fibra que subscreverem.

Relativamente ao serviço Móvel, os clientes que aderirem aos tarifários móveis RED (mais de 3GB) e RED Infinity irão usufruir de 6 meses de oferta. Também os novos e atuais clientes Yorn X 10GB terão acesso à subscrição do serviço até junho de 2021.

Neste serviço podemos encontrar filmes e séries como o The Marvelous Mrs. Maisel, Hunters, The Boys, The Man in the High Castle, The Grand Tour, Tom Clancy’s Jack Ryan, Modern Love e documentários de desporto como o All or Nothing: Tottenham Hotspur Spurs, este último com a participação de José Mourinho.

Amazon Prime Video