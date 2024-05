Pode finalmente usar o GPT-4o e os GPTs personalizados de forma gratuita no ChatGPT

A OpenAI anunciou que os GPTs, as versões personalizadas do ChatGPT, estão agora disponíveis para todos os utilizadores. Isto significa que já não é necessário ser membro do ChatGPT Plus para aceder a elas, uma limitação imposta desde o seu anúncio em novembro. O único requisito é ter uma conta gratuita, uma vez que os GPTs não aparecerão no menu lateral até iniciar sessão.

Já pode utilizar os GPTs personalizados!

Os GPTs são versões do ChatGPT que combinam instruções, conhecimentos e competências adicionais. Estes estão disponíveis num catálogo dividido por categorias. Os utilizadores podem aceder a GPTs que os ajudam a escrever melhor, a estudar um conceito científico ou até a gerar código.

A GPT Store dá mais peso aos mais populares ou aos que foram criados por grandes empresas. Um exemplo é o Adobe Express, um GPT que permite aos utilizadores gerar publicações, vídeos ou imagens no ChatGPT. Os utilizadores podem escrever a descrição do que pretendem ou escolher o design a partir de um modelo predefinido.

A interação com os GPTs é semelhante à que fazemos com o ChatGPT. Basta selecioná-los no catálogo e abre-se uma nova janela de chat. O GPT personalizado será adicionado à barra lateral para iniciar uma nova conversa sempre que quiser. Todas as interações são guardadas no seu histórico e pode apagá-las em qualquer altura.

O único inconveniente é que a OpenAI impôs uma restrição aos utilizadores com uma conta gratuita. Após determinadas interações, receberá uma mensagem a indicar que excedeu o seu limite, pelo que terá de esperar algumas horas ou subscrever o ChatGPT Plus.

GPT-4o é agora gratuito no ChatGPT

Para além dos GPTs, a OpenAI implementou algumas funcionalidades do GPT-4o na versão gratuita do ChatGPT. Os utilizadores que não pagam uma assinatura terão um melhor acesso à Web, suporte para reconhecimento de imagens, carregamento de documentos e memória personalizada.

O modelo linguístico mais potente da OpenAI foi anunciado há algumas semanas. Durante a apresentação, foi dito que o objetivo da empresa era facilitar o acesso à Inteligência Artificial (IA), pelo que ofereceria a sua tecnologia a todos os utilizadores, incluindo os não pagantes.

O GPT-4o permite o acesso a informações atualizadas da Web no momento da consulta, suporta o carregamento de ficheiros para análise ou resumos e pode gerar gráficos a partir da análise de dados. O modelo executa nativamente o processamento de áudio e imagem, pelo que os utilizadores podem obter descrições e respostas contextualizadas a partir de um ficheiro multimédia.

Embora o GPT-4o esteja agora disponível em contas gratuitas, a sua utilização é muito limitada. Tal como os GPTs, os utilizadores sem uma subscrição do ChatGPT Plus receberão uma mensagem a indicar que esgotaram as suas interações e que devem esperar um pouco (ou pagar).

