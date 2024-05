Vídeo mostra Cybertruck “em maus lençóis”…

A Cybertruck tem protagonizado alguns vídeos curiosos, que mostram a sua desenvoltura (ou falta dela). Desta vez, a pick-up da Tesla foi vista "em maus lençóis", tendo sido filmada enquanto tentava atravessar um rio, sem sucesso.

A Cybertruck foi anunciada pela Tesla como um veículo completamente diferente, capaz de enfrentar qualquer estrada e adversidade. Durante os anos em que os utilizadores a aguardaram, fomos vendo vídeos de testes e testemunhando, de longe, a sua evolução.

Agora, que já circula pelas estradas, os vídeos que nos chegam, nomeadamente pelas redes sociais, são intrigantes, pois mostram, por vezes, uma Cybertruck menos capaz do que o esperado.

No caso de hoje, um vídeo mostra a Cybertruck presa nas margens firmes de um rio. Não se sabe exatamente de onde este vem, mas o utilizador que o partilhou afirma que foi captado no Azula Canyon.

Conforme pode ver no vídeo, a Cybertruck tentou atravessar um fluxo de água, mas sem sucesso, não tendo sido capaz de subir as margens e retomar o caminho em terra firme. Apesar de ter ganho o que parece ser um impulso significativo, a pick-up não conseguiu ter uma aderência suficientemente sólida para seguir.

As tentativas fracassadas repetem-se até o vídeo terminar, numa tendência que temos acompanhado. Embora seja um veículo impressionante, esta não é a primeira vez que a Cybertruck "troca as voltas" ao condutor.

De acordo com o autor do vídeo, citado pelo CarsCoops, o condutor da pick-up acabou por desistir de tentar sair do rio e esperou por ajuda. Essa ajuda terá chegado num Chevrolet Silverado.

