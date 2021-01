Chegou finalmente o primeiro patch para o jogo Cyberpunk 2077

O Cyberpunk 2077 tinha tudo para ser o jogo do ano. Chegou no início de dezembro, mas depressa se revelou um fiasco, fruto de todos os problemas que foram surgindo. As soluções para as questões que surgiram demoraram e isso deixou os utilizadores pouco satisfeitos.

Agora, e depois muito tempo de espera, surgiu finalmente o primeiro patch para o Cyberpunk 2077. Este resolve um conjunto alargado de problemas, mas deixa ainda muitos para uma próxima atualização a ser lançada.

Chegou uma atualização do Cyberpunk 2077

Depois de vários anos de espera pelo Cyberpunk 2077, este jogo foi finalmente lançado no final de 2020. Toda a expetativa que existia em torno do jogo depressa se tornou em desagrado, fruto de todos os problemas que surgiram.

Foi de tal modo importante que empresas como a Sony retiraram o jogo das suas lojas. Esta chegou ao ponto de devolver o valor7 da compra aos consumidores. Claro que a CD Projekt Red acabou também por ser processada por ter falhado no prometido aos jogadores.

Patch promete resolver alguns problemas deste jogo

Disposta resolver o problema, a CD Projekt Red veio a público pedir desculpa e prometer uma solução para breve. Entretanto, lançou alguns patches, mas a grande novidade chegou agora. O primeiro patch foi finalmente lançado para o PC, as consolas, a Stadia e outros.

Esta correção tem um tamanho considerável, indo de 1 GB no caso do PC, 6 GB no Steam e até aos 16 GB nas consolas. Ainda não chegou a todas as plataformas, mas os planos é que seja alargada a todas as onde o Cyberpunk 2077 é suportado.

CD Projekt Red terá mais melhorias a caminho

Do que a CD Projekt Red revelou, esta atualização abre caminho para outras que vão chegar nas próximas semanas. As grandes correções estão prometidas para esse momento, mas ainda assim há muito a ser resolvido e corrigido nesta atualização agora lançada.

Este é um momento importante no Cyberpunk 2077. Este jogo recebe finalmente a primeira atualização e assim vê corrigidos alguns dos problemas que têm marcado este jogo. Depois de uma longa espera e de um arranque ruinoso, é hora da CD Projekt Red mostrar o que a sua proposta vale.