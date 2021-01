CD Projekt Red pede desculpa e adia as atualizações ao Cyberpunk 2077

A criadora do jogo Cyberpunk 2077 teve um final de ano conturbado, devido à enxurrada de críticas ao jogo, nomeadamente na versão para a PlayStation 4 Xbox One. No entanto, o ano de 2021 também não está a começar muito bem.

Depois de ter prometido atualizações para o início deste ano, agora a CD Projekt Red pede desculpa pelo estado do jogo e adia esses mesmos updates.

Vamos aqui recapitular um pouco o que se passou com este título. Cyberpunk 2077 foi lançado a 10 de dezembro e era um dos jogos mais aguardados do ano passado.

No entanto a primeira análise deitou completamente abaixo a alta expetativa deste jogo, sobretudo para as consolas PlayStation 4 e Xbox One. A análise detetou várias falhas e bugs no jogo e, muitos deles, comprometiam a sua jogabilidade.

A criadora CD Projekt Red prometeu várias atualizações para corrigir os problemas. No entanto a Sony não esteve para meias medidas e retirou o jogo da PlayStation Store.

Por tudo isto, a criadora foi então processada pelos seus investidores que se sentiram enganados e alegaram que a empresa lançou o jogo sem revelar que este tinha vários problemas.

CD Projekt Red pede desculpa e adia os updates do Cyberpunk 2077

Marcin Iwinsky, co-fundador da CD Projekt Red, partilhou um vídeo onde pede desculpa pelo estado do jogo no seu lançamento para as consolas PS4 e Xbox One.

Iwinski confessa que a empresa subestimou o processo de disponibilizar o Cyberpunk 2077 para a PlayStation 4 e Xbox One. Inicialmente, o objetivo era “fazer o jogo parecer épico para PCs” e depois adaptá-lo às consolas. Mas, no início, isso “não parecia muito difícil”.

O co-fundador diz ainda que os testes não revelaram muitos dos problemas que os jogadores encontraram depois que o jogo foi lançado. Segundo Iwinski, um dos principais problemas foi o trabalho a partir de casa. Isto porque não foi fácil trabalhar desta forma e várias decisões importantes perderam-se no meio de videoconferências.

Para além disso o processo foi também dificultado pela tarefa de melhorar constantemente o sistema de transmissão do jogo para as consolas da geração antiga.

Marcin Iwinski adianta que:

Sabíamos da lacuna de hardware, sim, mas no final das contas acho que o tempo provou que subestimámos a tarefa. À medida que nos aproximámos do lançamento, vimos melhorias significativas a cada dia e realmente acreditámos que entregaríamos tudo na atualização final do dia zero.

O executivo fala ainda sobre as análises e a divergência entre PCs e consolas:

Quando se trata do processo de análise de consolas, ao mesmo tempo que os códigos de PC eram enviados, ainda estávamos a trabalhar arduamente para melhorar a qualidade do jogo nas consolas de geração antiga. Cada dia extra em que trabalhamos na atualização do dia zero trouxe melhorias visíveis – por isso que começámos a enviar códigos de consolas para análises a 8 de dezembro, depois do planeado.

DLC adiada

A par desta informação, um novo readmap do jogo Cyberpunk 2077 revela que a próxima atualização do jogo para as consolas “da próxima geração” (PlayStation 5 e Xbox Series X/S) será adiada devido a ter que passar por algumas correções.

Desta forma, a atualização para as novas consolas chegará no segundo semestre de 2021.

Por sua vez, a prometida DLC gratuita deve chegar ainda no primeiro semestre.

Mas a criadora do jogo garantiu que os programadores não estão a ser forçados a trabalhar para que o jogo fique realmente corrigido. Segundo Iwinski:

A equipa está a trabalhar para trazer correções relevantes para o jogo, sem nenhuma prorrogação obrigatória. Evitar problemas em todos os nossos projetos futuros é uma de nossas principais prioridades.

Regresso à Sony também está em cima da mesa

Para além de tudo isto, a CD Projekt Red também está a trabalhar com a Sony para voltar a colocar o Cyberpunk 2077 novamente na PlayStation Store “o mais possível”.

Por fim, o co-fundador diz que a empresa tem mais surpresas, mas que serão reveladas no futuro.