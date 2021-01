No meio de toda a confusão que o confinamento trouxe, a Google acabou por melhorar as suas ofertas no campo da videoconferência. Uma das suas propostas assentou no Google Duo, que está vocacionado para os smartphones.

É precisamente esta app que poderá em breve ter alterações profundas. Também o Google Duo vai deixar de funcionar num conjunto de smartphones onde a Google não tiver confiança e não os tiver certificado para os seus serviços.

A Google parece estar focada em aumentar a segurança das suas app. Para isso está a introduzir novas regras para a sua utilização. Este cenário foi visto recentemente numa alteração que em breve chegará à app Mensagens.

Esta irá deixar de funcionar num conjunto de smartphones Android não certificados. Ou seja, os modelos que foram ignorados ou revogados no processo de certificação oficial da Google para os Serviços Google Mobile (GMS).

Pois esse cenário parece que irá ser alargado a outras apps do Android. Uma análise ao código da versão 123 app Duo revelou que também esta tem uma string que mostra uma futura exigência da certificação oficial da Google e dos serviços.

Duo is going away soon. Because you’re using an unsupported device, Duo will unregister your account on this device soon. Download your Clips and call history to avoid losing them.

A diferença neste caso do Google Duo está no texto usado. A referência está nos dispositivos não suportados e não nos que têm em falta a certificação. Provavelmente será apenas uma questão semântica e o resultado final será o mesmo.

Outra diferença que existe está na data de implementação desta mudança no Duo. O texto revela que será um alerta e não indica quando acontecerá. No caso da app Mensagens temos já garantida a data 31 de março para que a mudança aconteça.

Esta parece ser uma mudança que a gigante das pesquisas está a tomar com as suas apps, para garantir ainda mais segurança. Ao exigir a certificação dos equipamentos, consegue controlar como e com que segurança as comunicações são realizadas.