Huawei sem serviços Google? Conheça as apps alternativas

Os problemas entre a Huawei e os Estados Unidos trouxeram à marca inúmeros desafios, nomeadamente no segmento dos smartphones. Um dos mais relevantes, dada a inexistência dos serviços Google nos novos telemóveis da marca, foi criar serviços alternativos e sustentá-los de tal forma que o utilizador não sinta falta deles.

Se tem um Huawei sem serviços Google ou está a ponderar comprar um, saiba que existem alternativas e é delas que aqui vamos falar.

AppGallery – a loja de apps

A AppGallery recebe toda a atenção nos novos smartphones da Huawei. Esta loja de apps, no entanto, está disponível há bastante tempo nos smartphones onde a Play Store da Google também está presente.

A loja de apps da Huawei está a crescer e tem já muita oferta de apps, nomeadamente apps nacionais como MB WAY, OLX, SIC Notícias ou SAPO… As mais populares como TikTok, Office da Microsoft, Bing ou Telegram também estão disponíveis.

Depois apps comuns como Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, e muitas outras, não estão disponíveis, sendo necessário fazer o download do APK. Jogos populares também são inexistentes na loja de aplicações da Huawei e, uma vez mais, os APK poderão ser a solução.

Algumas destas apps são disponibilizadas de forma oficial e outras podem ser encontradas em serviços não oficiais. Ao pesquisar dentro da loja por essas apps, o utilizador será reencaminhado para fontes onde poderá fazer esse download.

No entanto, a Huawei disponibiliza ainda uma outra app que ajuda na procura de apps: a Petal Search.

Petal Search – uma ajuda na procura de apps

A app Petal Search remete-nos um pouco para a pesquisa Google, no entanto, é mais focada na pesquisa de apps. Ainda assim, oferece ao utilizador algumas notícias do dia, e permite encaminhar a pesquisa para as pesquisas no Bing.

Para a procura de apps, a Petal Search revela-se bastante útil, já que faz uma pesquisa mais filtrada do que a AppGallery.

Huawei Cloud – uma opção ao Google Drive

Na verdade, a Huawei Cloud remete-nos mais para o serviço iCloud da Apple do que propriamente para o Google Drive. Contudo, estamos perante um serviço de armazenamento na cloud, para onde são sincronizados contactos, notas, fotos da Galeria, e ainda todos os ficheiros e documentos desejados.

O serviço básico oferece 5 GB, mas para quem acabou de comprar um P40 ou outro qualquer dispositivo Huawei, terá acesso a um ano gratuito de 50 GB. Os planos superiores também estão com descontos.

Office da Microsoft – melhor ainda que o Google Drive

A Google tem na sua oferta do Google Drive os serviços de edição de documentos, folhas de cálculo e powerpoint. Já os smartphones da Huawei vêm com o conjunto de apps da Microsoft que compõem o Office, permitindo uma edição completa de qualquer documento.

Galeria – a app para todas as fotos

A app Galeria da Huawei está muito completa e pode ser sincronizada com o serviço Galeria Cloud. Pode ser assim encarada como uma alternativa ao Google Fotos.

Tal como o serviço da Google, também a Galeria da Huawei cria álbuns, faz reconhecimento de caras, cria histórias a partir das suas fotos, permite pesquisar por localização, por comida, paisagens… entre muitas outras opções.

YouTube – só pelo browser

É verdade que o YouTube é uma das apps mais utilizadas nos smartphones, de uma forma geral. Para quem tem um Huawei sem serviços Google, é verdade que a única alternativa é mesmo usar o browser.

Há funcionalidades que não estão presentes deste modo, que estariam na app, mas a verdade é que a reprodução de vídeos é garantida.

Waze – Uma alternativa ao Google Maps… mas há outras

O Google Maps não funciona na sua plenitude ainda que possa ser utilizado via browser. No entanto, o Waze pode ser utilizado sem nenhuma restrição instalando a versão através do seu APK.

Na AppGallery existem ainda duas apps mais completas. Trata-se da app MAPS.ME e ainda a Here WeGo. Portanto, não tenha medo que não se vai perder com o seu Huawei sem serviços Google.

Translator – todos os idiomas na palma da sua mão

A app Google Tradutor é uma das mais completas e fiáveis apps de tradução do mercado. Mas não é única. A Microsoft Translator equipa os smartphones Huawei há muito tempo com a sua solução de tradutor.

Esta app permite fazer tradução comum de frases e palavras, mas também permite traduzir falas e traduzir através da captação de uma imagem. Além disso, vem com a tradução instantânea de conversas.

Perante todas estas alternativas, torna-se evidente que os serviços ficam assegurados não só por apps da Huawei, mas também de terceiros. É evidente que para quem está muito preso aos serviços Google, pode haver um período de adaptação maior, no entanto, todas as necessidades são garantidas.