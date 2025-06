Google está a alertar utilizadores! Gemini vai monitorizar as apps Android

A Google vai mudar a forma como o Gemini interage com as apps no Android. Como resultado, muitos utilizadores estão preocupados com isso. Começou a enviar um e-mail a informar que o Gemini terá um maior controlo sobre as aplicações instaladas nos seus dispositivos. E não parece haver outra forma de contornar.

Há um novo alerta da Google sobre a IA

No e-mail, a Google informa que, a partir de 7 de julho, o Gemini "irá ajudá-lo a utilizar o seu telefone, mensagens, WhatsApp e outras funcionalidades do seu dispositivo". A empresa alerta ainda na mesma mensagem que esta funcionalidade estará disponível independentemente de os utilizadores terem desativado a opção de atividade da aplicação Gemini.

A atividade do Gemini permite que a IA obtenha informações de apps próprias e de terceiros para melhorar a experiência do utilizador no assistente. Desde o lançamento do Gemini, a Google permite que esta opção seja ativada ou desativada nas definições. Isto dá aos utilizadores a opção de escolher se querem a recolha de informações para melhorar a sua IA.

Gemini vai monitorizar as apps Android

Este e-mail gerou preocupações entre muitos utilizadores devido à sua ambiguidade e às opções limitadas para reverter a decisão. A Google não esclarece se a Gemini poderá ler informações privadas, como mensagens do WhatsApp enviadas ou recebidas pelos utilizadores. Também não está claro como é que a Gemini ajudará os utilizadores do Android a utilizar as aplicações que irá controlar.

Apesar da afirmação da Google de que o Gemini irá monitorizar as aplicações mesmo que a funcionalidade de atividade esteja desativada, há algo a ter em conta. A empresa afirma que "se não quiser utilizar estas funcionalidades, pode desativá-las na página de definições das aplicações". No entanto, isto tem outra desvantagem.

Não parece haver forma de contornar a medida

Ninguém sabe onde está a página de definições das apps, o que supostamente impede o Gemini de ter um maior controlo sobre as aplicações Android. Além disso, o e-mail inclui um link que redireciona os utilizadores para uma página de suporte, que não menciona nada sobre os novos controlos de aplicações do Gemini.

Não está claro se a Google irá ativar a funcionalidade a partir de 7 de julho. Também não é claro se esta alteração no Gemini afetará todos os utilizadores, uma vez que muitos não receberam o e-mail.