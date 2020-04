Com toda a confusão que os bloqueios dos EUA colocaram à Huawei, esta tem procurado encontrar alternativas aos serviços da Google. Esta resposta veio com um reforço da AppGallery, a loja de apps desta fabricante.

Se ainda faltavam algumas propostas, surgiu agora a que pode substitui o Google Maps e o que este oferece. Vem da Here e está já disponíve para ser instalada diretamente da loja de apps da Huawei.

Huawei encontrou alternativa ao Google Maps

Não há qualquer dúvida que os esforços da Huawei para substituir a Google têm dado frutos. Com os HMS (Huawei Mobile Services) a gigante do mercado dos smartphones procura criar o seu ecossistema e ter alternativas para os programadores.

Claro que isso reflete-se na AppGallery e nas ofertas que aqui surgem. Há cada vez mais apps e com cada vez melhor qualidade, o que é benéfico para a marca, mas principalmente para os utilizadores destes smartphones.

Here WeGo é a app que pode ser usada

Se a presença da Google é quase impossível, a Huawei tem procurado alternativas. Um dos serviços/apps essenciais é o Google Maps. Claro que quem tem um smartphone recente desta marca não o pode ter (diretamente), mas para isso há agora nesta loja o Here WeGo.

Esta não é uma app nova no universo Android, mas acaba de se estrear na AppGallery. Disponível de forma global, esta nova proposta pode ser já instalada em qualquer smartphone da Huawei, com a mesma simplicidade usada em qualquer outra app.

Tudo está já na AppGallery

Basta aceder à loja de apps e procurar por Here WeGo e imediatamente esta proposta surge. O passo lógico é carregar no botão Instalar e segundos depois estará pronta a usar, com todas as funcionalidades de navegação necessárias e com mapas de elevada qualidade e detalhe.

A Huawei já tinha na TomTom uma solução para mapas dos seus serviços, como pode ser já visto na app Saúde. Com esta nova proposta, tem ainda mais soluções para dar aos seus utilizadores poderem dispensar a Google e os seus serviços.