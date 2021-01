App Mensagens deixará de funcionar em smartphones Android sem serviços Google

A app Mensagens da Google é uma das mais utilizadas para o efeito nos smartphones Android, vindo mesmo já pré-instalada de forma generalizada. A aplicação é útil, eficaz e, na verdade, a maioria dos utilizadores não procura uma alternativa.

No entanto, em breve, será necessário procurar uma alternativa já que os smartphones Android não certificados, como os mais recentes Huawei, verão a app deixar de funcionar.

Uma das mais populares apps de mensagens e uma das que mais é escolhida pelas fabricantes para equipar os seus smartphones é a Mensagens da Google.

Esta aplicação é simples de utilizar, bastante completa e eficaz no seu propósito. Por este motivo, a maioria dos utilizadores não pensa sequer em encontrar uma alternativa. Mas isto pode mudar em breve.

Segundo o site XDA Developers, a Google irá restringir este serviço a partir de abril.

A 31 de março, a aplicação Mensagens da Google deixará de funcionar nos smartphones Android não certificados. Ou seja, naqueles modelos que foram ignorados ou revogados no processo de certificação oficial da Google para os Serviços Google Mobile (GMS).

Esta era uma das apps Google que se podia utilizar, por exemplo, nos smartphones Huawei, uma vez que as restrições de acesso aos GMS não abrangiam a aplicação em causa. Contudo, na versão Google Messages 7.2.203, foi identificada a seguinte mensagem numa string:

On March 31, Messages will stop working on uncertified devices, including this one.