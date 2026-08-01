Citroën chama vários modelos à oficina devido a risco de incêndio. Veja se o seu está na lista

Vários modelos recentes da Citroën estão a ser alvo de uma campanha de recolha (recall) na Europa, após ter sido identificado um defeito que poderá originar fugas de combustível e, em casos extremos, provocar um incêndio.

A campanha abrange veículos produzidos entre 2022 e 2025 e já foi divulgada em Portugal pela Direção-Geral do Consumidor (DGC).

Defeito pode provocar fugas de combustível

De acordo com a informação publicada pela Direção-Geral do Consumidor, através do sistema europeu Safety Gate, o problema está relacionado com o tubo de alta pressão do combustível, situado entre a bomba de alta pressão e a calha de combustível.

A origem da falha estará em porcas que poderão não ter sido corretamente apertadas durante o processo de fabrico. Esta situação poderá permitir uma fuga de combustível, aumentando significativamente o risco de incêndio.

Por esse motivo, os veículos afetados deixam de cumprir os requisitos europeus de homologação e segurança aplicáveis aos automóveis.

Estes são os modelos abrangidos

A campanha de recolha está identificada com o código GJ6 e abrange os seguintes modelos da Citroën:

Os veículos abrangidos foram produzidos entre outubro de 2022 e maio de 2025, dependendo do modelo e da versão.

O que deve fazer se tiver um destes automóveis?

Se possui um dos modelos indicados, deve confirmar se o seu veículo faz parte desta campanha de recolha.

Habitualmente, a Citroën contacta diretamente os proprietários dos veículos afetados para agendar a intervenção. No entanto, caso ainda não tenha recebido qualquer comunicação, é aconselhável contactar um concessionário ou reparador autorizado da marca e indicar o número de chassis (VIN) para verificar se o automóvel está abrangido.

Tal como acontece em todas as campanhas oficiais de recolha, a reparação é totalmente gratuita para o proprietário.

O que é um recall automóvel?

Um recall é uma campanha promovida pelo fabricante para corrigir defeitos de fabrico que possam comprometer a segurança dos ocupantes do veículo, de outros utilizadores da estrada ou mesmo causar danos materiais.

Quando um defeito representa um potencial risco para a segurança, como acontece neste caso, é recomendável que os proprietários realizem a intervenção o mais rapidamente possível.

O que é o Safety Gate?

O alerta foi emitido através do Safety Gate, o sistema europeu de alerta rápido para produtos perigosos não alimentares.

Este mecanismo permite que os Estados-Membros da União Europeia partilhem informações sobre produtos que representam riscos para os consumidores, permitindo que fabricantes e autoridades nacionais atuem rapidamente através de campanhas de recolha, retirada de produtos do mercado ou outras medidas de segurança.

Em Portugal, a Direção-Geral do Consumidor é a entidade responsável por receber estas notificações e coordenar o respetivo encaminhamento para as autoridades competentes.

Nota: Se é proprietário de um dos modelos referidos, confirme junto da Citroën, através do número de chassis (VIN), se o seu veículo está abrangido por esta campanha. Mesmo que o automóvel não apresente sintomas, a intervenção preventiva é a forma mais segura de eliminar o risco identificado.