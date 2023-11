As extensões são uma parte de qualquer browser nos dias de hoje. Estas trazem extras importantes para estas propostas e assim dão ainda mais aos utilizadores. A Mozilla vai agora alargar a sua presença e alargar a utilização de extensões no Firefox do Android até ao final do ano.

Se no desktop a utilização de extensões nos browsers é algo comum, estas ainda não chegaram em força aos sistemas móveis, como o Android. A Mozilla quer mudar isso e está a preparar a chegada destas propostas para breve e para muitos mais utilizadores.

Do que revelou numa publicação no seu blog, a criadora do Firefox vai usar a versão 120 do seu browser para aumentar e alargar a presença destas extensões. A Mozilla está assim a tentar cativar os programadores para prepararem as suas propostas.

Os objetivos da Mozilla são claros e apontam para as extensões chegarem em força com essa nova versão que será lançada em breve. A empresa aponta para que o seu número cresça exponencialmente e atinja até ao final do ano a meta das 200 extensões.

Na verdade, a Mozilla está já a testar a presença de extensões no Firefox dedicado ao Android. Esta é ainda muito limitada e tem apenas algumas propostas disponíveis para serem experimentadas. Agora, quer que esse número cresça e passe a dar aos utilizadores uma base mais alargada.

Nem todos os utilizadores são apologistas da utilização de extensões. Estão preocupados com a chegada de problemas de segurança a este browser e que isso possa ser uma limitação no futuro. Claro que a maioria vê ali a possibilidade de criar novas funcionalidades e oportunidades de melhoria.

Será interessante ver como os programadores vão reagir a esta novidade e à possibilidade de terem as suas extensões no Android. O Firefox vai assim ser mais completo e dar aos utilizadores uma experiência de utilização mais alargada e próxima do que têm hoje no desktop.