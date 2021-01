Atualização do Galaxy S10 para o Android 11 e a One UI 3.0 foi suspensa

A Samsung tem estado muito ativa no que toca à atualização dos seus smartphones para o Android 11 e a One UI 30. A marca segue uma lista bem definida de smartphones, desde modelos mais recentes até outros mais antigos.

Um dos smartphones que tinha já o processo de atualização a decorrer era o Galaxy S10. Agora a Samsung reverteu esta decisão e o processo foi colocado em pausa, ainda que a marca não tenha confirmado ou dado qualquer justificação.

One UI 3.0 e Android 11 a chegar aos smartphones

Com a One UI3.0 a Samsung traz finalmente o Android 11 para os smartphones da marca. É uma atualização necessária e que muitos esperam para os seus dispositivos. Desenvolvida com a nova versão, consegue incorporar tudo o que a Google apresentou em setembro do ano passado.

Depois de testes e avaliações públicas, a marca acabou por lançar esta nova versão da One UI. Rapidamente atingiu outros dispositivos, muitas vezes antes das datas esperadas, revelando uma maturidade grande da sua nova interface de personalização do Android.

Galaxy S10 tem atualização em suspensa

O Galaxy S10 era um dos smartphones que estava já a receber a atualização, mas que agora a vê ser suspensa. Iniciou-se na primeira semana de janeiro deste ano, aparentemente na Suíça, e tudo dava conta de que estaria livre de problemas.

A verdade é que a marca agora suspendeu esse processo, sem qualquer justificação ou confirmação. A atualização, que se estava a ser feita OTA e via SmartSwitch, está interrompida, sem uma data para ser retomada. A razão está certamente em problemas que foram surgindo ao longo do processo.

Problemas para a Samsung resolver

1Vários relatos indicam que existem alguns bugs que precisam de ser resolvidos. Os utilizadores reclamam que a câmara apresenta problemas e que o Galaxy S10 está a aquecer demais. Devem existir ainda outros erros e problemas não declarados e que levaram a Samsung a retirar esta sua atualização.

Sem uma data para o retomar desta atualização, os utilizadores devem apenas aguardar que os problemas sejam resolvidos. Após isso, a Samsung deverá voltar a colocar o Android 11 e o One UI 3.0 nova mente disponível para o Galaxy S10.