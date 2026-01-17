Astro Protocol, rumo à conquista do Cosmos… por turnos.

Astro Protocol é o jogo de estreia da equipa de desenvolvimento independente Null Vector. Trata-se de um jogo de estratégia por turnos, no qual o jogador parte em conquista do Universo.

Os estúdios independentes finlandeses Null Vector, equipa focada em jogos de estratégia por turnos, encontram-se a trabalhar no seu próximo (e primeiro) projeto: Astro Protocol.

Recentemente, os Null Vector Studios anunciaram a data de lançamento do jogo. Astro Protocol é um jogo de estratégia 4X baseado por turnos, e será lançado em fevereiro de 2026 no Steam para Windows, Linux e macOS.

Astro Protocol apresenta uma abordagem tática e desafiadora ao género de estratégia 4X (explore, expand, exploit, and exterminate), com partidas projetadas para durar aproximadamente uma hora.

A ideia é a de levar o jogador a explorar a galáxia e colonizar o máximo numero de planetas. Para tal, terá de explorar a vastidão do universo, descobrindo pelo caminho anomalias e outros corpos celestes mas, acima de tudo, encontrar planetas colonizáveis.

Como é óbvio, após encontrar planetas adequados para a criação de uma colónia, terá de começar a terraformá-lo e prepará-lo para receber os primeiros habitantes. No processo, irá construir estações espaciais e outras infraestruturas. Também importante, será a Pesquisa cientifica que proporcionará avanços em diversas tecnologias, importantes para a sobrevivência e evolução das colónias,

Por outro lado, irá haver, como seria de esperar, momentos tensos de combate. Esse combate ocorre num mapa hexagonal tático com uma unidade por hexágono, e no qual cada erro sairá caro e cada movimento conta e terá de ser bem ponderado. A vitória é conquistada ao completar objetivos ou sobreviver às facções rivais.

O jogo apresenta seis facções jogáveis, cada uma com mecânicas de jogo únicas, além de mais de 10 facções menores com as quais é possível formar alianças para obter benefícios exclusivos. Mais de cem tecnologias únicas, uma árvore tecnológica aleatória e mais de cem anomalias com recompensas distintas garantem que nenhuma partida seja igual à anterior.

Os planetas colonizados possibilitam a construção de estações espaciais que recolhem recursos de asteroides adjacentes e outros corpos celestes próximos. As estações e planetas especializados fornecem modificadores de adjacência que podem ser combinados para criar cadeias de produção complexas abrangendo a galáxia e "alimentando" o nosso Império.

Os jogadores não competem apenas por planetas, mas por cada estação e cada espaço disponível em cada planeta.

Astro Protocol será lançado em fevereiro de 2026 no Steam para Windows, Linux e macOS.