Uma das maiores fontes de problemas do Windows 10 está nos drivers e na sua gestão. Estes são um elemento essencial para a comunicação com o hardware e para manter a estabilidade do sistema.

A Microsoft quer agora mudar radicalmente a sua gestão, mudando a forma como esta é feita. O Gestor de dispositivos vai perder parte das suas funcionalidades e tudo deverá em breve estar debaixo da alçada das Definições do Windows 10.

Uma alteração muito grande no Windows 10

É certo que a Microsoft está a arrumar as diferentes ferramentas de gestão do Windows 10. Estas estavam espalhadas por várias áreas, mas estão a convergir para as Definições. Este arrumar é essencial e é parte essencial da reestruturação deste sistema.

O Gestor de Dispositivo sempre foi o ponto de gestão de drivers, onde estes podiam ser atualizados. As formas de o fazer eram várias, quer fossem locais, quer fossem pesquisados na Internet ou fornecidos pela Microsoft.

Gestão dos drivers vai ser totalmente reestruturada

Este cenário está a ser mudado e agora a Microsoft removeu deste ponto a capacidade de atualizar via Internet. As opções presentes são apenas agora a procura automática e a procura local, reduzindo assim as possibilidades dadas ao utilizador.

Outra mudança de peso que surge nas últimas versões do Windows 10 está também na forma como estes drivers são atualizados. Passaram a estar junto das normais atualizações, numa área reservada a elementos adicionais.

Uma mudança que a Microsoft já tinha iniciado

Ao aceder à área de atualizações do Windows 10 encontra agora a opção Ver atualizações opcionais. Nesta área estes são listados e permitem ao utilizador escolher os que quer atualizar de imediato ou os que quer manter para instalar mais tarde.

Se para a maioria dos utilizadores este poderá não ser um problema, noutros é bem diferente. Quem normalmente gere de forma fina os drivers presentes, vai ter de eventualmente reaprender a fazer esta gestão, que agora mudou de sítio.