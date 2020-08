Sendo focado na condução, o Waze tem-se dedicado a trazer novidades importantes para o seu serviço. Estas melhoram a usabilidade para os condutores, facilitando principalmente a utilização da sua interface.

Uma novidade foi agora revelada, trazendo mais segurança aos utilizadores em situações de condução. Há um novo alerta que passou a ser mostrado, ajudando o utilizador a saber quando está perto de passagens de nível.

Com uma constante procura de aumentar a segurança aos utilizadores, o Waze tem trazido novidades importantes para as suas apps. Estas querem alertar e ajudar os utilizadores a terem uma visão adicional de perigos presentes nas estradas onde circulam.

Excelente novidade do Waze para quem anda na estrada

Assim, e para complementar esta ajuda essencial, surge o alerta para a proximidade de passagens de nível e para o cruzamento com uma linha de comboio. Estes surgem de forma antecipada e notificam os condutores para o perigo que se aproxima em breve.

Na verdade esta funcionalidade estava já em testes em alguns países, mas surge agora de forma global. Esta ajuda depende principalmente da informação que a comunidade fornecer ao Waze, mas em alguns países vai usar adicionalmente dados que as autoridades fornecerem.

Como desativar os alertas de passagens de nível

Para além de aparecer no mapa, esta é uma notificação ativa e que ira surgir no ecrã. No entanto, caso pretendam, pode ser desativada. Para isso devem aceder às definições do Waze, através da pesquisa que esta app fornece aos utilizadores.

Aqui dentro, e na lista de opções, devem selecionar a entrada Alertas. Depois, e na lista de diferentes notificações presentes, devem escolher a opção Passagem de nível. Devem estar selecionadas as opções Mostrar no Mapa e Alertar durante a condução. Esta última deve ser desativada.

Pode parecer uma novidade menor, mas é uma ajuda essencial para a segurança dos condutores. Ao saber da proximidade de uma passagem de nível, poderá adaptar a sua condução e assim evitar problemas na estrada.