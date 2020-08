Comando da PS5 terá mais 50% de bateria do que o da PS4?

É verdade que a nova e poderosa PS5 só chegará no final do ano, mas aos poucos e poucos tem-se vindo a saber muitas características. A Sony já revelou o seu design e também algumas especificações.

Recentemente, no twitter, foi revelado que o comando da PS5 terá mais autonomia que o da PS4.

Em abril a Sony revelou as primeiras imagens do DualSense. Este será o comando sem fios que irá acompanhar a PlayStation 5. O DualSense incorpora um motor de resposta táctil para substituir as vibrações tradicionais.

Conforme podemos perceber pelas explicações da marca, os jogadores vão sentir uma grande variedade de sensações através do comando. Por exemplo, serão capazes de sentir quando um carro passa por uma estrada de lama num jogo de corrida. Claro, a funcionalidade está disponível, resta agora à editora do jogo tirar ou não proveito desta nova funcionalidade.

DualSense para a PS5 com bateria de 1.560mAh

Um utilizador com o nome Galaxy666, publicou no Twitter a sua experiência que teve com o DualSense.

Experimentei o comandoDualsenseda PlayStation 5, realizei um pequeno teste. A bateria é de 1.560mAh, muito mais do que a do comando da PlayStation 4.

A acompanhar a publicação estão também algumas imagens do susposto comando.

A Sony confirmou também recentemente que o comando da PS4 não vai servir para jogos para a PS5. A Sony revelou, no entanto, que os comandos DualShock 4 existentes e os comandos da PS4 de terceiros licenciados oficialmente “funcionarão com jogos do Playstation 4 suportados”.

Os comandos PS Move Motion existentes da Sony e o PlayStation VR Aim Controller também funcionarão com jogos PS VR suportados na PlayStation 5.