Comandos da PS4 não vão servir para jogos desenvolvidos para a PS5

Dizem os rumores que é já dia 6 de agosto que a Sony vai revelar o preço da sua poderosa consola, a PS5. As informações indicam que esta nova consola poderá rondar os 500 euros, um valor em linha com o preço atual da PS4 (versão 4K).

A Sony confirmou recentemente que o comando da PS4 não vai servir para jogos para a PS5.

Jogos para a PS5 só com comandos da PlayStation 5….

Se está com ideias de comprar a nova PS5 e manter os comandos da PS4 é melhor ler este artigo. A Sony confirmou que o comando da PS4 não funcionará com jogos produzidos para a PS5.

Acreditamos que os jogos da Playstation 5 devem aproveitar todas as novas funcionalidade que estamos a trazer para a plataforma, incluindo os recursos do comando sem fio DualSense

Refere a informação da Sony.

A Sony revela, no entanto, que os comandos DualShock 4 existentes e os comandos da PS4 de terceiros licenciados oficialmente “funcionarão com jogos do Playstation 4 suportados”. Os comandos PS Move Motion existentes da Sony e o PlayStation VR Aim Controller também funcionarão com jogos PS VR suportados na PlayStation 5.

Em resumo, quem comprar uma PS5 e quiser jogar jogos que foram produzidos especificamente para a PS5 tem de investir nos novos comandos.

De acordo com as informações, a PS5 terá um CPU com 8x Zen 2 núcleos a 3,5GHz, uma GPU capaz de 10,28 TFLOPs, 36 CUs a 2,23GHz, arquitetura RDNA 2 GPU personalizada, 16GB de RAM GDDR6, 448GB/s de largura de banda de memória e uma drive SSD super-rápida de 825GB.

A Sony usou na sua nova PlayStation uma mistura de branco e preto para um design de dois tons, precedendo a aparência principalmente monocromática das gerações anteriores. O branco envolve o corpo principal, com o logótipo do PlayStation no canto superior esquerdo. O vídeo promocional sugere que a PS5 pode ser colocada na vertical ou na horizontal – podem ver aqui.

