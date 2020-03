Aplicação Encontrar da Apple ajuda a Polícia a perseguir assaltantes

Os dispositivos móveis são equipados com muita tecnologia capaz de ser monitorizada. Um smartphone pode ser o elemento fulcral para desvendar um crime, pelos sítios por onde este se regista nas redes de comunicação. Um iPad, pode ser seguido pela aplicação Encontrar da Apple, que diz em tempo real onde está o equipamento. Ora, foi com esta ajuda que a polícia conseguiu monitorizar dois assaltantes durante uma perseguição fatal.

Na fuga, o iPad roubado deu indicações à polícia para onde tentavam escapar os criminosos.

Conforme nos apercebemos, a tecnologia, nos equipamentos de consumo, tem mostrado que pode ser uma aliada das autoridades em muitas situações. Num caso, um relógio Garmin ajudou a condenar um assassino da máfia. Num outro exemplo, o Apple Watch ajudou a polícia australiana a resolver um caso de homicídio, a tecnologia da Amazon, a Alexa, foi importante ao testemunhar um possível homicídio nos EUA e um caso muito publicitado foi o do jornalista saudita que usou o seu Apple Watch para gravar os seus interrogatórios e a sua execução.

Portanto, estes gadgets deixam de ser apenas dispositivos estúpidos e passam para outro patamar de utilidade.

Um novo relatório publicado ontem pelo The Sydney Morning Herald oferece uma visão interessante de como a aplicação “Encontrar” da Apple foi usada numa perseguição policial mortal no mês passado. Segundo o relatório, dois procurados em Melbourne foram vigiados pela polícia recorrendo à app Encontrar, ativa num iPad roubado.

Conforme informações da polícia, dois homens morreram durante uma perseguição policial no norte de Melbourne. Estes estavam a ser vigiados pelo helicóptero através da aplicação Encontrar depois que um iPad foi roubado numa invasão doméstica anterior. O condutor Vaatoa Chang, 29 anos, de Sunshine West, e o seu passageiro de Caroline Springs, Jonas Montealegre, 36, carregavam o iPad com eles enquanto trocavam de carros roubados numa tentativa de duas horas de fugir da polícia no dia 4 de fevereiro.

O relatório refere ainda que o iPad foi roubado pelos dois homens durante a invasão a uma casa. A polícia inicialmente estava a vigiar os criminosos perseguindo o carro roubado. Contudo, quando estes trocaram de carro, as autoridades moveram a sua ação para o sistema de localização do iPad.

Nas duas horas seguintes, os homens foram monitorizados em direção ao Sunshine Motor Inn e do outro lado do subúrbio antes de uma breve perseguição policial na Western Ring Road. A polícia seguiu o Kluger até Tullamarine, Epping, Mernda e Thomastown.

Refere o relatório policial.

Segundo a polícia, o iPad começou a enviar informações de dentro de um Toyota Kluger roubado que os homens conduziam. A polícia acompanhou os homens durante duas horas, através da aplicação.

Depois de as autoridades terem de novo encontrado o carro, foi encetada nova perseguição. Nessa tentativa de fuga, o carro dos criminosos colidiu com um camião e os dois homens morreram.

Os agentes do helicóptero informaram que os fugitivos estavam a tentar roubar outros veículos, diminuindo a velocidade na frente de duas viaturas que iam em direção a norte, no cruzamento das ruas High e Regent em Preston. Lá, uma segunda perseguição policial foi autorizada às 21h57. Quarenta e um segundos depois, o Kluger colidiu a 100 km/h depois passar um sinal vermelho e colidir com um camião que transportava um contentor no atrelado.

O acidente fez o atrelado do camião cair em cima de um Audi. Os condutores do camião e do Audi escaparam com ferimentos leves.