A Samsung sempre teve uma aposta grande na linha Galaxy Note para conseguir conquistar um mercado mais alargado. Este é naturalmente um smartphone maior e com algumas diferenças bem visíveis. A maior delas é mesmo a presença da S Pen, a caneta sempre útil neste modelo.

Mesmo com todas estas caraterísticas únicas, há já algum tempo que se fala da possibilidade da Samsung abandonar a sua linha Galaxy Note. Estes rumores têm crescido e agora tiveram um desfecho. A marca pode mesmo fazer uma pausa em 2021, mas há uma razão lógica.

Uma pausa no Galaxy Note em 2021

De todas as vezes que o tema fim do Note é levantado, existe sempre uma alternativa lógica a ser apresentada. Por norma é avançada a possibilidade de promover e elevar o Galaxy Fold, que assim acabaria massificar este dobrável e o seu conceito.

Agora este tema volta a ser avançado, desta vez com base e informações públicas da própria Samsung. Na apresentação anual aos acionistas da empresa, o co-CEO Koh Dong-jin avançou informações relevantes sobre este tema e sobre o futuro do Galaxy Note, pelo menos em 2021.

Samsung com problemas em ter processadores

Do que é agora revelado, a Samsung está a tentar lidar com um sério problema de escassez de processadores e outros componentes eletrónicos. A marca segue a mesma posição sensível que outras marcas e outras áreas enfrentam igualmente.

Assim, e para evitar problemas sérios nas cadeias de distribuição e nos canais finais, a marca está a ponderar tomar uma decisão firme. Prepara-se para cancelar a criação e o lançamento do Galaxy Note em 2021, criando um ano de interregno.

A marca não quer problemas nos seus smartphones

O co-CEO da Samsung revelou ainda que a empresa está a contatar diretamente com os seus fornecedores para tentar contornar estas limitações. Irá tentar garantir os chips e processadores necessários para garantir a produção dos seus equipamentos, sem qualquer interrupção.

As declarações de Koh Dong-jin não associam diretamente a interrupção do Galaxy Note com os problemas dos processadores. No entanto, e dada a sua importância, é quase óbvia a sua relação. Resta só aguardar e ver se e o que tem a Samsung para apresentar no verão deste ano, podendo ou não termos um Galaxy Note para conhecer.