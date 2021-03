A OnePlus está a mudar de forma completa a sua linha de produtos. Para além da mudança que está a fazer nos seus smartphones, a marca tem agora novas propostas e novas áreas onde tenta aplicar o seu cunho e a sua qualidade.

Uma das novas áreas onde quer entrar é a dos smartphones, tendo a ser preparada uma nova proposta. O OnePlus Watch chegará muito e m breve e as suas especificações foram agora conhecidas, com alguns pormenores muito interessantes.

OnePlus tem um smartwatch a caminho

O alinhamento dos novos smartphones da OnePlus será apresentado já no próximo dia 23 de março. É nessa data que vamos conhecer finalmente o OnePlus 9 os seus vários modelos. Sabe-se também que nesse mesmo evento a marca terá o seu smartwatch, o OnePlus Watch, para mostrar ao mundo.

Este relógio é a mais recente proposta que a marca quer abraçar, estreando-se numa área cada vez mais competitiva e com muitas propostas. Depois da sua smartband, é agora a vez de ter um smartwatch no mercado, com tudo o que este traz.

Exclusive: OnePlus Watch Specifications



- 46mm

- IP68

- Warp Charge (A week of charge in 20 minutes)

- Sleep, Stress, Blood Saturation, Heart Rate Monitoring

- Check Notifications, Calls

- Control OnePlus TV

- 4GB Storage

- Auto Workout Detection



More: https://t.co/m4Cr3ckTWR pic.twitter.com/TP75nMCmXd — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 17, 2021

As especificaçõe deste relógio

Uma das grandes incógnitas era, até agora, quais as especificações do OnePlus Watch e como se posicionará face à concorrência. Um leak, publicado no Twitter, veio mostrar que este relógio terá 46mm e será disponibilizado em 2 cores: Prata e Preto. Vai ainda ter versões standard e LTE e 4 GB de armazenamento.

As restantes especificações encaixam-se no que agora normal. Contará com monitorização de SpO2, de sono e de atividade física, bem como a possibilidade de receber chamadas diretamente. Poderá mostrar notificações no ecrã e controlar música. Poderá ainda ser usado como controlo remoto para as TVs da OnePlus.

Would be worth noting that OnePlus Watch doesn't seem to feature Google's wearOS.



But is packed in terms of at least Workout Features. There are also Swimming workouts supporting musltiple postures.



Can control Music too. Will come in Black & Silver.https://t.co/m4Cr3ckTWR — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 17, 2021

OnePlus Watch não vai usar Wear OS

Curiosamente, e do que é também avançado, o sistema operativo do OnePlus Watch não será o esperado Watch OS. A marca poderá optar por usar um sistema próprio, à imagem do que marcas como a Huawei ou a Samsung fazem. Terá ainda certificação IP68 (proteção contra água e pó) e suporte para Warp Charge.

Apesar de ter especificações similares a alguns smartwatches já no mercado, será interessante ver o que a OnePlus irá apresentar. A dúvida face ao Waear OS deixa ainda mais interesse sobre como será esta proposta que será conhecida a 23 de março.