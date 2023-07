A OPPO tinha um plano claro para conquistar o mercado dos smartphones na Europa. A marca marcou uma posição forte em vários países, mas tem estado a enfrentar problemas com a Nokia, por questões de patentes. Agora, em França, venceu a marca finlandesa, mas acabará por sair do país e parar de vender smartphones.

OPPO deixa de vender smartphones em França

Os problemas da OPPO com a Nokia não são recentes. As duas marcas têm-se enfrentado em tribunal ao longo do tempo, sempre com casos focados em eventuais violações de patentes, que normalmente pendem para o lado da empresa finlandesa.

A face mais visível deste problema tem sido na Alemanha, onde a marca está proibida de vender smartphones. Claro que o problema escalou para outras marcas do grupo BBK e há até quem pense que a OPPO e a OnePlus podem em breve sair da Europa, para se focarem no mercado chinês.

A grande notícia agora é que a OPPO terá deixado de vender smartphones em França, mas por outra razão. A representante da marca, a Yang Technology, parceira de distribuição da Oppo na França, está a descontinuar as suas operações no país. Como resultado, os smartphones da fabricante chinesa deixam de estar disponíveis para compra.

Conseguiu vencer a Nokia nos tribunais

Ainda mais curioso é o momento em que este cenário acontece. A OPPO estava a enfrentar a Nokia nos tribunais e, ao contrário dos restantes casos, terá ganho o processo. Um juiz do Tribunal de Justiça de Paris emitiu um veredicto em favor da Oppo, declarando as patentes da Nokia inválidas devido à "falta de novidade".

Mesmo com este cenário, parece inevitável que a OPPO deixe um dos principais mercados da Europa. A marca já tinha, em maio, colocado em pausa as suas equipas de marketing e operações de vendas, tendo também interrompido os seus esforços para divulgar a marca neste mercado.

Mesmo com este cenário, a OPPO vai garantir aos clientes as vendas já reservadas. A marca vai também assumir o controlo dos serviços de apoio ao cliente em França e continuará a fornecer o apoio pós-venda e futuras atualizações do sistema operativo Android no país.