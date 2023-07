Depois de muitos problemas e muitas confusões no Twitter, Elon Musk voltou a mexer na sua rede social e a confusão voltou a ficar instalada. Mudou o nome e toda a imagem para a sua letra favorita, e isso tem um impacto enorme. O caos é de tal forma grande que Elon Musk assumiu a conta @X do Twitter sem pagar nada ao utilizador.

Desde o passado domingo que o Twitter está a passar por uma das maiores mudanças a sua história. Elon Musk parece que vai mesmo conseguir mudar o nome da sua rede social e aplicar o tantas vezes falado X como designação para a sua proposta, algo que no passado já tinha alertado que iria acontecer.

Esta é mais que uma simples mudança de nome, sendo também preparada uma nova imagem e toda uma nova inguagem gráfica. Associado a isso aparentemente há muitas mais alterações, nomeadamente nas contas de suporte e da própria rede social. A conta @X já existia e agora foi tomada à força.

Este parece ser apenas mais um passo na mudança do Twitter, mas tem um impacto grande. Começou com a mudança de identificador oficial na plataforma de @Twitter para @X. Esta alteração deixa o identificador @Twitter original inativo, com uma nota que o redireciona os utilizadores para seguir @X para atualizações.

O mais caricato é que a conta @X era de Gene X Hwang, que afirma que Elon Musk assumiu a sua conta sem pagar qualquer valor ou dar uma compensação. O Twitter simplesmente a conta de Hwang para um novo identificador, @x12345678998765, levando consigo todas as suas publicações.

Alls well that ends well — x (@x12345678998765) July 26, 2023

O anterior dono da conta @X já veio, entretanto, a público revelar que o processo está terminado e que correu, aparentemente, bem. A sua primeira publicação no novo identificador foi apenas "tudo está bem quando acaba bem", sem revelar qualquer informação adicional.

Este é um processo que está longe de estar terminado, até porque em breve devem chegar os problemas legais. A letra X está registada já em muitos cenários e Elon Musk parece ter-se apropriado dela. A Microsoft tem esta letra associada à sua consola de jogos e até a Meta tem o X como um identificador registado para o Facebook.