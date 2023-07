Já a pensar no regresso às aulas? Lenovo lança dois novos tablets

Estas semanas estão a ser de grandes lançamentos para a tecnologia de consumo e a Lenovo também deu a conhecer duas importantes novidades que poderão ser uma opção já para quem está a fazer as listas de material para o regresso às aulas ou ao trabalho. São dois novos tablets: Lenovo Tab P12 e Tab M10 5G.

A Lenovo apresentou hoje em Portugal dois novos modelos da suas linha de tablets com Android: o Lenovo Tab P12 e o Lenovo Tab M10 5G.

Lenovo Tab P12: criado a pensar nos estudantes

O Tab P12 é o dispositivo a pensar no regresso às aulas para estudantes do ensino secundário e universitário, com a sua combinação de capacidades de aprendizagem e de diversão. Tem um ecrã 3K de 12,7 polegadas, para ver vídeos e navegar na Web, um sistema de colunas JBL e Dolby Atmos, que proporciona uma experiência de áudio rica e multidimensional, com uma boa profundidade, clareza e pormenores de entretenimento.

A duração da bateria permite uma utilização prolongada, contando com uma capacidade de 10.200mAh. O Lenovo Tab P12 destaca-se pela sua compatibilidade com o novo Tab Pen Plus e o teclado foi inspirado no ThinkPad. O ecrã de grandes dimensões pode ser dividido para multifunções - tomar notas sobre uma aula online ou visualizar um documento – ao mesmo tempo que inclui um modo de leitura especializado e uma funcionalidade de cuidado dos olhos, que suportam longas sessões de estudo.

Para estudos que exijam apontamentos precisos, desenho de diagramas ou apontamentos em PDF, o Lenovo Tab P12 vem com uma Lenovo Tab Pen Plus, uma caneta prática que funciona em conjunto com as aplicações gratuitas Nebo e MyScript Calculator 2.5. Para facilitar a eficiência, o Lenovo Tab P12 também pode funcionar como um bloco de desenho wireless para o PC Windows, utilizando o Lenovo Freestyle, que ajuda a integrar as experiências do tablet e do PC.

Tem uma memória RAM de até 8 GB, alimentada por um processador octa-core, tendo sido desenvolvido para operações rápidas e suaves.

O Tab M10 5G foi especificamente concebido para satisfazer os consumidores com muita mobilidade, que procuram conveniência, sem terem de se preocupar em manterem-se ligados. Este tablet, sempre conectado, fornece conetividade 5G rápida1 e vida útil da bateria sustentada2 num ecrã 2K de 10,61 polegadas.

O Lenovo Tab P12 (com teclado e Tab Pen Plus incluídos) terá um preço de lançamento de €499 (IVA incluído) e o Lenovo Tab P12 (apenas com o Tab Pen Plus incluído) começará nos €399 (IVA incluído). Espera-se que ambos os modelos estejam disponíveis em mercados selecionados ainda este mês.

Lenovo Tab M10 5G para o mundo das ligações móveis de alta velocidade

O Lenovo Tab M10 5G é mais dedicado aos utilizadores que passam muito tempo fora de portas e precisam de uma ligação rápida e sem falhas. Oferece, portanto, a conveniência de estar sempre ligado a velocidades 5G, equipado com a plataforma móvel Snapdragon 695 5G.

Tem um ecrã 2K de 10,61 polegadas, com taxas de atualização de 90 Hz. O áudio promete ser "incrível e envolvente" com Dolby Atmos. Tem um peso de cerca de 490 g e adequado para utilização no exterior, com uma classificação IP52 para resistência ao pó e à água, bem como propriedades anti-riscos para uma maior durabilidade.

O Lenovo Tab M10 5G vem com uma bateria de 7700 mAh que oferece até 12 horas 2 de reprodução de vídeo, com a conveniência de um carregamento rápido de até 20W.

O ecrã com certificação TÜV para cuidados oculares proporciona uma experiência de leitura mais confortável, minimizando a luz azul e a cintilação, enquanto o Modo de Leitura Imersiva permite alternar facilmente entre os modos a cores e monocromático, durante a leitura da biblioteca digital. A Tab Pen Plus4 opcional pode proporcionar a flexibilidade necessária para explorar a criatividade.

O Lenovo Tab M10 5G começará nos €399 (IVA incluído) e deverá estar disponível em mercados selecionados a partir de agosto de 2023.