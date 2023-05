O WhatsApp tem revelado novidades a um ritmo muito elevado. Este serviço da Meta melhora a cada semana com muitas funcionalidades que os utilizadores pedem e esperam que sejam criadas. Hoje trazermos um Top das 5 funcionalidades mais recentes do WhatsApp e que podem explorar de imediato.

Para além de serem reveladas de forma antecipada, o WhatsApp tem mantido um registo ímpar no que toca a melhorias e novidades. Estas focam-se em várias áreas, desde a interface no Android, iOS e desktop, até às próprias funcionalidades da própria app e serviço.

#1 - Editar as suas mensagens do WhatsApp

A primeira novidade que trazemos era uma das que mais era pedida pelos utilizadores. Consegue dar ao WhatsApp algo que outros serviços de mensagens já ofereciam e que assim melhoram este serviço da Meta. Falamos naturalmente da capacidade de editar as mensagens.

Para ajudar os utilizadores, passou a ser possível editar as mensagens nos 15 minutos seguintes a estas tem sido publicadas. Claro que haverá uma notificação para todos os que receberem as mensagens, para assim saberem da sua alteração.

#2 - Torne as conversas íntimas mais privadas

Outra melhoria foi a chegada da capacidade de ter mensagens privadas guardadas e escondidas de olhares alheios. Esta novidade aplica-se diretamente nas apps, que passam a ter uma área onde estas conversas estão alojadas.

Para aceder a esta área será necessário ativar a autenticação biométrica, algo que apenas o utilizador terá acesso. Também as notificações destas conversas vão ser privadas e estar longe de olhares alheios e que tenham acesso ao smartphone.

#3 - Atualizações nas Sondagens e partilha com legendas

As sondagens são uma forma direta e rápida de obter a opinião de cada participante numa conversa. Igual a tantas outras implementações, traz agora a capacidade de criar sondagens de um único voto, pesquisar sondagens nas conversas e manter-se a par dos resultados da sondagem.

Também no reenviar imagens ou documentos há mudanças, agora no que toca às legendas associadas. Estas podem ser editadas ou refeitas, para dar um novo contexto ao que é enviado para outros utilizadores e que receberam antes.

#4 - Uma conta WhatsApp em vários telemóveis

A capacidade de ter uma conta WhatsApp em vários telemóveis era algo pedido há muitos anos pelos utilizadores do WhatsApp. Esta era já possível, mas implicava que os equipamentos estivessem na mesma rede e a comunicar entre si.

Agora isso muda e cada um pode estar isolado, dando até a capacidade de o principal estar desligado da Internet. Abre também um novo lote de possibilidades desde a partilha de contas por vários utilizadores ou simplesmente a possibilidade de ter o WhatsApp a transitar entre equipamentos de forma transparente.

#5 - Guardar na conversa: o superpoder do remetente

Se as mensagens temporárias são importantes, a capacidade de guardar elementos dentro destas é igual. Com a procura da privacidade os utilizadores querem cada vez mais controlar o que fica registado para se protegerem.

Mesmo neste cenário que muitas vezes traz excesso de zelo há pode vezes a necessidade de guardar algumas mensagens para a posteridade. É aqui que encaixa esta novidade do WhatsApp. Com um toque será possível escolher quais vão desaparecer e quais ficam guardadas na conversa do WhatsApp.

Estas 5 novidades que escolhemos para este Top estão já acessíveis a todos para serem exploradas de imediato. São muito interessantes e permitem tirar ainda mais deste serviço da Meta que nos habituámos a usar e que muitos consideram essencial.