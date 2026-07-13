Waze recebe 5 novidades com IA. Há uma função muito aguardada pelos motociclistas

O Waze acaba de anunciar um conjunto de cinco novas funcionalidades que prometem tornar a navegação mais inteligente, personalizada e adaptada ao estilo de condução de cada utilizador. Sim, vai gostar do que aí vem!

As novidades incluem integração com o Gemini, pesquisas por voz mais naturais, um modo dedicado a motociclos e uma nova forma de sugerir percursos com base nos hábitos de condução.

As funcionalidades começam a ser disponibilizadas de forma faseada para Android e iPhone.

O Gemini torna os relatórios muito mais úteis

Uma das principais novidades está na evolução dos relatórios conversacionais, uma funcionalidade que já permitia comunicar acidentes, trânsito ou outros incidentes através da voz.

Agora, os utilizadores podem também informar alterações permanentes no mapa utilizando linguagem natural. Por exemplo, basta dizer “Esta estrada está encerrada” ou “Este número de porta está errado”.

Em vez de obrigar o utilizador a preencher formulários, o Waze interpreta a frase com recurso ao Gemini e envia a sugestão para os editores locais dos mapas, que validam a informação antes de esta ficar disponível para toda a comunidade.

Esta funcionalidade já começou a ser distribuída globalmente para Android e iOS.

Pesquisa inteligente por voz

Outra das novidades integra também o Gemini e pretende facilitar a procura de destinos.

Em vez de escrever ou utilizar comandos específicos, será possível fazer perguntas naturais como:

“Encontra uma cafetaria aberta neste momento.”

“Mostra estacionamento perto do centro comercial.”

“Procura o posto de combustível mais barato nas proximidades.”

O Waze apresentará várias opções e será possível selecionar o destino apenas com comandos de voz.

Numa fase inicial, esta funcionalidade chegará primeiro ao programa beta da aplicação antes de uma disponibilização mais alargada. Para Portugal, ainda não estarão disponíveis todas estas funcionalidades.

Chega finalmente um modo para motociclos

Uma das funcionalidades mais aguardadas é o novo Motorcycle Mode. Ao contrário dos automóveis, os motociclistas nem sempre seguem as mesmas rotas ou enfrentam os mesmos obstáculos.

O novo modo adapta os percursos para veículos de duas rodas, oferecendo:

estimativas de chegada mais precisas;

percursos mais adequados a motociclos;

utilização de atalhos próprios para este tipo de veículo.

Segundo o Waze, a funcionalidade será inicialmente disponibilizada em países como Brasil, Argentina, Colômbia, México, Peru, Malásia e Filipinas, chegando posteriormente a mais mercados.

Menos interrupções durante a condução

Outra novidade chama-se Less Chatty Mode (Modo Menos Conversa). Quem utiliza o Waze enquanto ouve música ou podcasts sabe que as instruções por voz podem tornar-se excessivamente frequentes.

Com este novo modo, a aplicação reduz o número de avisos e limita-se às informações realmente importantes, como mudanças de direção ou alertas de segurança.

O objetivo é tornar a experiência menos intrusiva sem comprometer a navegação. A distribuição desta funcionalidade é global.

Rotas adaptadas aos hábitos do condutor

A quinta novidade aposta na personalização. Em vez de sugerir apenas o percurso teoricamente mais rápido, o Waze passará também a considerar os hábitos do utilizador.

Se alguém costuma privilegiar autoestradas em vez de estradas nacionais, ou prefere determinados percursos nas deslocações diárias, a aplicação utilizará esse histórico para apresentar essas opções em primeiro lugar.

Segundo a Google, esta funcionalidade combina o histórico de navegação do utilizador com os padrões de trânsito locais, permitindo percursos mais alinhados com as preferências individuais. Os utilizadores poderão desativar esta opção caso não pretendam esta personalização.

A inteligência artificial ganha cada vez mais espaço no Waze

Embora o Google Maps tenha recebido várias funcionalidades de inteligência artificial ao longo dos últimos anos, o Waze tem seguido uma estratégia mais conservadora.

Com esta atualização, a aplicação começa finalmente a integrar o Gemini de forma significativa, não apenas para compreender melhor aquilo que o utilizador diz, mas também para tornar a navegação mais personalizada e intuitiva.

A distribuição das novas funcionalidades será gradual ao longo das próximas semanas, pelo que algumas poderão demorar algum tempo a chegar a todos os utilizadores.