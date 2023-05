A BYD chegou e tomou de assalto muitos mercados onde Elon Musk e a Tesla tinham já uma posição forte ou até dominante. Não sendo uma marca nova, a BYD já esteve a competir com a Tesla e a mostrar o que vale. Elon Musk veio agora reconhecer a qualidade da marca.

Apesar de estar agora a entrar em força em Portugal e na Europa, a BYD é já uma marca conhecida e que está já no mercado. A sua relação com a Tesla mudou ao longo dos anos e são agora parceiros a é normal a compra de baterias e outros elementos para os seus carros elétricos.

Agora foi descoberta e repescada uma entrevista onde Elon Musk é questionado sobre o que pensa o criador da SpaceX. A resposta está muito longe do que poderia ser esperado, com o responsável da Tesla a rir de forma dirigida e pensada.

What do you think of BYD?



Elon Musk starts laughing… have you seen their cars ?

pic.twitter.com/aSvcqmOAo8 — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) May 27, 2023

A entrevistadora insiste nesta questão e pergunta até porque está Elon Musk a rir-se. Desta vez a resposta é ainda mais acutilante e revela bem a confiança com que o responsável da Tesla estava.

Tudo se resume à frase "já viu os carros deles?". Tudo segue tendo depois insistido para saber se a entrevistadora já tinha visto as propostas. Isso foi confirmado e a entrevista continuou como é normal, certamente com questões associadas à Tesla.

That was many years ago. Their cars are highly competitive these days. — Elon Musk (@elonmusk) May 27, 2023

Agora que esta entrevista voltou a público, e dada a proximidade das duas marcas em várias áreas, foi o próprio Elon Musk que veio esclarecer alguns pontos. O mais importante é mesmo a sua opinião, que agora é diferente. Considera os elétricos da BYD são "carros são altamente competitivos hoje em dia".

É curioso vera postura de Elon Musk na entrevista partilhada no Twitter. Com a sua posição de domínio e a certeza de que a Tesla tem os produtos melhores no mercado leva a ser condescendente com a concorrência, o que nem sempre é claro, como se vê agora com a BYD.