Desde cedo que a Microsoft quer fazer do Windows 10 o sistema operativo mais usado nos computadores e noutros dispositivos. Esta meta foi definida aquando do lançamento, tendo sido muito complicado atingir o valor apontado.

Mesmo com a meta dos mil milhões de utilizadores ultrapassada, o número não deixou de crescer. Há um novo valor apresentado e que revela que o Windows 10 já está em 1,3 mil milhões de dispositivos ativos por mês.

Cada vez mais utilizadores no Windows 10

Foi na mais recente apresentação de resultados que a Microsoft revelou mais um lote de informação importante. Satya Nadella, o CEO da Microsoft, apresentou mais dados sobre o excelente trimestre da empresa nas suas várias áreas.

Para além do seu já muito lucrativo negócio da Cloud, há áreas que não param de crescer. O dado mais relevante é mesmo o número atual de utilizadores do Windows 10. A Microsoft tem agora 1,3 mil milhões de dispositivos ativos por mês no seu sistema operativo.

Serviços da Microsoft não param de crescer

Este crescimento é importante e mostra como o Windows 10 tem evoluído ao longo do tempo. Após revelar há 1 ano que a meta dos mil milhões foi ultrapassada, este número cresce agora ainda mais e mostra o bom momento que atravessa, face a toda a concorrência.

Para além destes números, muitos outros foram revelados, continuando a dar destaque ao que a Microsoft tem feito nos últimos meses. Temos assim o Microsoft 365 a ultrapassar os 500 milhões de subscritores, dos quais 300 milhões pagam a utilização do serviço.

Adoção em todos os diferentes dispositivos

Também o Teams esteve em destaque nesta apresentação de resultados da Microsoft. Diariamente são já 145 milhões de utilizadores a usar esta plataforma de comunicação, tendo dobrado quase o valor que tinha há 1 ano.

Estes números mostram que a pandemia não teve impacto nos resultados da Microsoft. Os seus lucros cresceram 44% e atingiram já os 15,5 milhões de dólares, um valor muito positivo e que revelam a boa posição da criadora do Windows 10.