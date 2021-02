Bitcoin: Tesla compra mais de 1,2 mil milhões de euros e criptomoeda dispara

Será desta que a criptomoeda bitcoin vai passar confiança para os investidores? De acordo com notícias recentes, a Tesla comprou mais de 1,2 mil milhões de euros na moeda digital e poderá, em breve, começar a receber em bitcoin.

Após o anúncio da tecnológica automóvel, a valorização do Bitcoin cresceu mais de 12%. Saiba qual a ideia da Tesla.

Elon Musk já tinha dado sinais sobre a moeda digital bitcoin. Há cerca de uma semana, Musk tinha declarado apoio à moeda digital e agora há um enorme investimento por parte da Tesla. De acordo com as informações, a tecnológica norte-americana investiu mais de 1,2 mil milhões de euros nesta moeda.

Do que se sabe e de acordo com o regulador dos mercados dos Estados Unidos (SEC), a empresa de Musk irá em breve aceitar pagamentos em bitcoin. De acordo com o documento, em janeiro de 2021 a política de investimento foi alterada com o objetivo de garantir maior flexibilidade. Nesta nova política, investiu-se um total de 1,5 mil milhões de dólares em criptomoedas

In January 2021, we updated our investment policy to provide us with more flexibility to further diversify and maximize returns on our cash that is not required to maintain adequate operating liquidity. As part of the policy, we may invest a portion of such cash in certain specified alternative reserve assets. Thereafter, we invested an aggregate $1.50 billion in bitcoin under this policy.

Moreover, we expect to begin accepting bitcoin as a form of payment for our products in the near future, subject to applicable laws and initially on a limited basis, which we may or may not liquidate upon receipt. Digital assets are considered indefinite-lived intangible assets under applicable accounting rules.

Accordingly, any decrease in their fair values below our carrying values for such assets at any time subsequent to their acquisition will require us to recognize impairment charges, whereas we may make no upward revisions for any market price increases until a sale. As we currently intend to hold these assets long-term, these charges may negatively impact our profitability in the periods in which such impairments occur even if the overall market values of these assets increase.