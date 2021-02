E se a sua mochila gerasse energia elétrica? O protótipo já carrega dispositivos electrónicos

A tecnologia explora diversas áreas para conseguir resolver os problemas que surgem do quotidiano das pessoas. Claramente que esta mochila, que traz dentro uns amortecedores geradores de eletricidade, ainda não será um produto final e usável. Contudo, a ideia é descobrir o mecanismo, desenvolvê-lo numa micro escala até ser possível produzir numa versão exequível.

Esta mochila transportável consegue gerar atualmente energia para alimentar LEDs e outros dispositivos.

Mochila que produz energia elétrica

O saco é suspenso em calhas deslizantes que se movem para cima e para baixo com um par de cordas de borracha num sistema de roldanas. Assim, este mecanismo atua como a suspensão de um carro para reduzir o impacto da mochila sobre o utilizador enquanto este caminha. Isto reduz em cerca de 21% a quantidade de força gerada pelo conteúdo da mochila ao abanar.

Quando caminhamos, o centro de massa do corpo move-se para cima e para baixo. Assim, uma mochila comum move-se com este centro de massa, mas o sistema de roldanas anula tal movimento, depois utiliza o movimento relativo entre o saco e o corpo para alimentar um nanogerador triboeléctrico (TENG) que converte energia mecânica em eletricidade.

Explicou Jia Cheng da Universidade de Tsinghua, China, que desenvolveu o protótipo.

Transformar o movimento natural do saco em eletricidade

Quando usada por alguém a caminhar, a TENG pode converter 14% do movimento da mochila em energia elétrica. Conforme foi referido, esta ação pode produzir 118 microjoules. Então, a equipa foi capaz de utilizar esta energia para alimentar díodos emissores de luz, uma luz fluorescente ou um relógio elétrico.

Segundo os investigadores, este resultado torna o trabalho muito interessante com vista a um fornecimento de energia para alimentar dispositivos eletrónicos. Além disto, a energia gerada é amiga do ambiente. Com o aperfeiçoar do projeto, levando os mecanismos para outras escalas, poderá haver ainda mais melhorias na eficiência energética do TENG. Como resultado, este sistema será mais leve do que atuais 3 quilogramas.

Portanto, no futuro, uma mochila poderá ter um sistema leve, eficiente, que permite gerar energia enquanto caminhamos. Se combinada esta tecnologia com a captação solar, uma mochila pode ser uma eficaz “central energética”.

Leia também: