Tesla poderá lançar um elétrico barato, a rondar os 25 mil euros. Este poderá ser o aspeto

A Tesla está a ajustar a sua oferta ao mercado e, nalguns países, já se praticam preços a rondar os 30 mil euros. Contudo, para realmente ter preços de combate, a empresa terá de aumentar o portefólio com carros elétricos mais baratos. A pensar nessa altura, um designer desafiou a atenção de Elon Musk e de todos os que seguem este mercado com a imagem de como seria um Tesla “barato”.

O aspeto é de um Hatchback elegante, mas desprovido de alguns pormenores tecnológicos característicos.

Estes trabalhos, para além de um exercício de design, são pequenas provocações ao sempre atento CEO da Tesla, Elon Musk. Como será que Musk idealiza um hatchback para a Europa?

25 mil euros por um Tesla. Será preço de combate?

Na Europa, o mercado dos carros tem uma das maiores concorrências do mundo. Aliás, é neste pedaço do planeta que estão sitiados os maiores fabricantes automóveis do mundo. Assim, qualquer marca para combater neste mercado tem de ter carros com preços acessíveis.

Além dos preços, há modelos que se encaixam nas preferências dos clientes. Por exemplo, na Europa, as pessoas adoram os hatchbacks, enquanto a China adora sedans e nos EUA os grandes SUVs. A Tesla desenvolverá um carro de 25.000 dólares para a China e outro para a Europa, como Elon Musk já confirmou. Com isso em mente, o artista de renderização @Theottle publicou no Instagram as suas ideias para este carro.

Uma vez que a sua meta é ser mais acessível do que os VEs que a Tesla vende atualmente, este veículo usará muitos componentes que já estão nos veículos da marca. Os puxadores das portas e espelhos laterais retrovisores são os mesmos usados no modelo 3 e Modelo Y. As luzes traseiras também parecem ser emprestadas do Model 3.

Um mix de componentes dos modelos já lançados

Considerando que o Model S atualizado e o modelo X descartaram o MCU em favor do ICE, isso poderá apontar para o interior dos carros de 25.000 dólares será muito semelhante ao do Model 3 e Model Y, mesmo que o habitáculo possa ser mais simples (o que já não é fácil, dada a simplicidade dos interiores dos Tesla).

Os Hatchbacks não são devidamente conhecidos pelas suas qualidades aerodinâmicas. Para melhorar isso, a Tesla poderia apostar numa traseira menos truncada do que a apresentada nessas renderizações. Possivelmente, poderia aligeirar a traseira para linhas mais coupé, apesar dessa alteração poder prejudicar o espaço útil do veículo.

Em resumo, para haver um Tesla mais barato, que rondaria os 25 mil euros, o carro teria de ser mais pequeno e a bateria seria um ponto a mexer. Assim, será interessante perceber como se poderá tirar aos modelos já existentes sem comprometer a oferta. Barato e fraco, não tem interesse, face ao que já existe na concorrência.

