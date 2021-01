Córnea artificial devolveu a visão a homem cego

De Israel, chega-nos a novidade de um homem cego que recuperou a visão após ter sido munido com um novo tipo de implante corneal.

A cirurgia foi de tal forma um sucesso que, imediatamente após o processo, o paciente foi capaz de reconhecer membros da família e ler números.

Novo implante de córnea devolveu visão a cego total

A empresa de nome CorNeat desenvolveu o promissor implante que devolveu a visão a um homem cego de 78 anos. Conforme foi divulgado, o KPro é o primeiro implante que pode ser integrado diretamente na parede ocular, de forma a substituir córneas cicatrizadas ou deformadas, bem como anular a necessidade de um dador de tecido.

Apesar de existirem já implantes de córnea artificial para pacientes que a tenham deteriorada, as cirurgias são complexas e normalmente realizadas em último recurso. Isto, após serem considerados outros procedimentos.

Então, a implantação do KPro, contrariamente a outras cirurgias convencionais, é um procedimento relativamente simples que não requer praticamente cortes e pontos. Além disso, de acordo com a CorNeat, o implante utiliza material biomimético que incentiva a proliferação celular, facilitando a integração dos tecidos.

Aliás, logo após a cirurgia, o paciente foi capaz de reconhecer os familiares e ler números num quadro oftalmológico.

Animação mostra processo de implante

Para perceber, a animação abaixo dá-lhe a conhecer o processo através do qual a córnea é implantada, bem como o resultado final.

De acordo com a CorNeat, os fibroblastos e o colagénio facilitam a integração dos elementos, estando esta concluída após algumas semanas. Assim, a córnea artificial fica permanentemente dentro do olho do paciente. Mais, este promissor implante garante “tempos de cura excecionalmente rápidos” e uma aparência muito mais natural.

Após anos de trabalho árduo, ver um colega implantar o KPro da CorNeat com facilidade e ver um companheiro humano recuperar a visão no dia seguinte foi eletrizante e emocionalmente comovente. Houve muitas lágrimas na sala.

Revelou Gilad Litvin, cofundador da CorNeat Vision.

Agora e após o sucesso do paciente de 78 anos, a empresa tem outros dez pacientes em lista de espera para ensaios, em Israel, bem como o plano de abrir mais oportunidades no Canadá, França, EUA e Países Baixos.

Leia também: