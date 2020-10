Sucesso! Drone transportou um rim e uma córnea para investigação

Se ainda existe alguém que desacredita na importância da evolução tecnológica, então, talvez esteja a pouco tempo de mudar de ideias. Isto, porque um drone que, para já, só tira fotografias incríveis e possibilita uns fantásticos vídeos panorâmicos, pode, em breve, salvar vidas.

Pela primeira vez, em dois voos de teste, um drone entregou um rim e uma córnea em dois locais diferentes. E mais… com sucesso!

O drone além das fotografias e vídeos panorâmicos

Foi sob Las Vegas que foram realizados os primeiros voos de teste para transporte de órgãos, carregados por um drone. Aliás, se reconhece o processo de uma transferência de órgãos, sabe que implica sempre o acompanhamento de profissionais de saúde, a fim de garantir a segurança de um órgão que vai, na maioria das vezes, salvar uma vida.

Todavia, aparentemente, um simples drone, até agora utilizado para fotografias e vídeos panorâmicos, poderá ser uma solução segura, rápida e, por isso, viável, quando o assunto é algo tão delicado como o transporte de órgãos.

Voo não tripulado entrega um rim e uma córnea… com sucesso!

Conduzidos pela MissionGo, um fornecedor de soluções de aviação sem tripulação, e pela Nevada Donor Network, uma organização de aquisição de órgãos, os dois voos diferentes foram um sucesso! Assim, foram capazes de transportar, em primeiro lugar, uma córnea do Southern Hills Hospital and Medical Center até ao Dignity Health-St. Rose Dominican. Em segundo lugar, um rim de um aeroporto até uma pequena cidade localizada no deserto de Las Vegas.

Estes voos são um empolgante passo em frente, sendo a pesquisa realizada durante os voos de teste outra fonte de dados para ilustrar que aeronaves não tripuladas são um meio de transporte fiável para salvar vidas.

Explicou Anthony Pucciarella, presidente da MissionGo.

Além de ter significado uma entrega de sucesso, o transporte por um drone do rim foi o voo mais longo da história da entrega de órgãos, num avião não tripulado. Aliás, em 2019, um rim para transplante foi transportado por um drone com sucesso. No entanto, este último teste mostrou-se mais rápido.

Com estes dois voos a ter sido um sucesso, será que podemos esperar que, em breve, os órgãos, em vários pintos do mundo, comecem a ser transportados por um drone?

