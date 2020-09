The Recruit: O drone da polícia que persegue criminosos durante 3h a 225 km/h

A startup norte-americana Sonin Hybrid apresentou um drone completamente diferente do que existe no mercado. Designado The Recruit, este drone foi projetado para ser usado por polícias, bombeiros e militares.

O que diferencia este equipamento é a sua capacidade admirável, pois consegue atingir uma velocidade máxima de 225 km/h e voar durante mais de 3 horas seguidas. Tudo isto graças aos seus motores híbridos que recorrem a geradores a gasolina para dar energia às hélices.

The Recruit é um potente drone destinado a polícias, bombeiros e militares

Acaba de ser representado aquele que é o drone que todos gostaríamos de ter. O The Recruit foi desenvolvido pela startup Sonin Hybrid é caracteriza-se como sendo um drone daqueles que imaginávamos que viria no futuro, mas ainda não no presente.

Trata-se de um drone de grandes dimensões e que é capaz de atingir uma velocidade máxima de 225 km/h, durante mais de três horas seguidas. Esta capacidade só é possível porque vem equipado com motores híbridos que usam geradores a gasolina para alimentar as hélices.

O equipamento consegue ter uma capacidade de autonomia 5x superior a outros drones.

Traz uma câmara 4k e altifalante que pode ser ouvido a 5 km de distância

O The Recruit vem com uma câmara 4K com estabilização de imagem com Gimbal, sendo possível aplicar um zoom ótico de 30x e digital até 12x.

Para além disso, a aeronave tem visão noturna, infravermelhos, uma lanterna de 6.000 lúmens e ainda um altifalante que pode ser ouvido a 5 km de distância. O altifalante pode ainda ser usado para mensagens pré-gravadas ou ‘transmissões ao vivo’.

Tal como se pode imaginar, este drone não se destina ao utilizador comum, nem pode ser comprado por qualquer pessoa. O equipamento foi projetado para ser comercializado para três setores e para cada um deles há um design diferente.

Assim, para a polícia é o drone branco, para os bombeiros é o vermelho e para as forças militares vem com padrão camuflado e ‘boca de tubarão’.

O preço do The Recruit não foi revelado, mas poderá entrar em contacto com a Sonin Hybrid para obter mais informações.