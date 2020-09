COVID-19: Cada boletim epidemiológico custa cerca de 400 euros

Todos os dias, mais ou menos por volta 13h30, os portugueses ficam a saber o estado de situação da COVID-19 em Portugal. Através de um boletim epidemiológico, é apresentado o número de casos nas últimas 24 horas, número de casos ativos, número de internamentos, entre outras informações.

De acordo com dados recentes, fazer o boletim epidemiológico custa cerca de 400 euros/dia.

DGS não tem meios para produzir o boletim epidemiológico da COVID-19

De acordo com o jornal SOL, a DGS fechou um contrato no valor de 39.200 euros (48 216 com IVA), para a elaboração do boletim epidemiológico da COVID-19 nos próximos 121 dias. Contas feitas, cada boletim custa ao estado português 398 euros por dia. De acordo com o jornal, a Direção-Geral da Saúde continua sem meios próprios suficientes para tratar os dados relacionados com a epidemia de COVID-19.

O primeiro contrato, de um mês, tinha sido assinado em junho com a Koaki Consulting. Em agosto a DGS assinou um contrato com uma nova consultora, a Closer Consultoria.

Ao SOL, a DGS esclarece que o recurso a uma nova empresa resultou da indisponibilidade da primeira face à complexidade e o aumento do volume de dados.

A Direção-Geral da Saúde garante que os recursos humanos da autoridade nacional de saúde têm vindo a ser reforçados e que tem estado a trabalhar em conjunto com os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) de forma a assegurar estes serviços sem apoio externo, no entanto, neste momento ainda são necessários. “Durante este período, justifica-se o recurso a apoio externo para a produção do relatório de situação”, explica.

No que diz respeito à informação dos dados, a empresa foi obrigada a um termo de confidencialidade e só tem acesso ao mínimo indispensável.

De acordo com os números mais recentes, Portugal já registou quase 80 mil casos de COVID-19. Até à data existem 23 615 casos ativos da doença.

Leia também…