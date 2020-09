Partisans 1941: jogo de estratégia sobre ocupação Nazi na Frente Oriental

Encontra-se quase a chegar Partisans 1941, um jogo de estratégia tática em tempo real, baseado no controlo e gestão de pequenos pelotões que parece bastante interessante.

Venham conhecer como era a Resistência na frente oriental, durante a 2ª Grande Guerra Mundial.

Partisans 1941, em desenvolvimento pela Alter Games é um jogo de estratégia que se apresenta bastante promissor.

O título, é um jogo squad based tático em tempo real e que apresenta ainda preocupações de gestão da nossa base de operações. No entanto, e dada a temática do jogo, o jogador terá ainda de assumir uma postura mais furtiva.

Trazendo algumas influências de jogos como Commandos, por exemplo, Partisans 1941 decorre na 2ª Grande Guerra Mundial, em plena frente oriental durante a ocupação nazi.

Em Partisans 1941, o jogador controla Alexey Zorin, um ex-prisioneiro de guerra que consegue fugir a um campo de concentração nazi. Alexey, antes de ser preso, era um comandante das tropas russas e quando consegue fugir da prisão, decide criar um movimento de resistência contra os nazis.

Partisans 1941, permite-nos encabeçar a Resistência contra a invasão nazi na Frente Oriental

Aos poucos e poucos, Alexey vai começar a recrutar elementos para a sua resistência e, conforme sabemos, tanto pode recrutar soldados como civis.

Ambos terão as suas próprias características e habilidades específicas que serão úteis em dadas circunstâncias. Isto, pois, apesar das missões basearem-se principalmente em manobras de sabotagem e emboscadas, terão diferentes tipos de abordagens possíveis e dessa forma, todos os nossos camaradas serão importantes. Neste capitulo, convém referir que, uma vez que fazemos parte da resistência contra o invasor nazi, o jogo terá, acima de tudo, uma jogabilidade furtiva.

Para lutar contra as forças invasoras, é extremamente importante fazer um reconhecimento dos terrenos, escolher as melhores posições para posicionar os nossos companheiros e controlar o rumo das batalhas, com recurso a um sistema de Pausa.

Uma curiosidade deste titulo será o facto de, no intervalo das missões, o jogador ter oportunidade de gerir e melhorar o seu campo de resistência e proceder a upgrades aos seus camaradas de armas.

Partisans 1941, que já teve uma fase Closed Beta em setembro, chega ao Steam a 14 de outubro.