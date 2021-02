Xiaomi anuncia a Mi TV Q1 uma bonita TV 4K de 75 polegadas por apenas 1.299€

Hoje é um grande dia para Xiaomi que reservou esta data para a apresentação dos seus novos produtos. Um deles é a sua Mi TV Q1, uma televisão 4K de 75 polegadas bastante bonita e elegante, mas também acessível.

Esta TV conta com diversas características interessantes e, segundo a marca, promete uma qualidade de imagem extremamente elevada. Tudo isto por apenas 1.299 euros, mas há mais novidades.

Mi TV Q1 d 75 polegadas: a bonita televisão premium da Xiaomi

A Xiaomi acaba de anunciar um novo produto para o seu já vasto e diversificado catálogo. Trata-se da nova Mi TV Q1 de 75 polegadas, uma televisão que conta com um ecrã QLED inteligente que oferece cores dinâmicas, pretos mais profundos e detalhes muito mais precisos e nítidos. De acordo com a Xiaomi, esta TV transforma a luz em mil milhões de cores vivas e puras.

A televisão incorpora Dolby Vision, HDR10+ e vários packs do sistema operativo Android 10. Esta é, assim, a TV mais premium que a Xiaomi criou até à data, podendo competir diretamente com a Samsung Q80T em especificações e usabilidade.

De acordo com Emory Babb, gerente de marketing de produtos da Xiaomi, a Mi TV Q1 contará com todas as portas HDMI 2.1 de baixa latência automática e uma taxa de atualização nativa de 120 Hz. Neste sentido, a TV será uma boa aliada para os gamers das novas consolas Xbox Series S e PlayStation 5.

O equipamento oferece um escurecimento completo, através de pretos mais escuros e brancos mais claros. Com estas características, o utilizador conseguirá usufruir de ângulos de visão ultra amplos e uma saturação elevada da cor.

De acordo com Babb:

A TV que tínhamos em mente era a Q80T de 75 polegadas, de acordo com as especificações. Gostamos de pensar que competimos de perto com a marca, mas estamo-nos a separar ao oferecer o HDR10 + e também Dolby Vision também. É a TV com a qual nos comparámos mais, mas a um preço mais acessível.

O dispositivo usa um filtro de pontos quânticos de forma a conseguir 95% de cores DCI-P3 e um brilho máximo de mais de 1.000 nits. Babb afirma que a TV tem um ângulo de visão de 178 graus e é ainda a primeira TV Android com o processador MediaTek MT9611.

Com o sistema operativo Android, a TV contará com um assistente de voz e integração IoT. E Babb adianta que o Google Assistant integrado com a televisão poderá ser ouvido a três metros de distância.

Mi TV Q1 chegará em março por apenas 1.299 euros

E, claro, um dos pontos mais interessantes desta televisão é o preço. A Mi TV Q1 75″ estará disponível para compra pelo preço recomendado de 1.299 euros, um preço abaixo da média do mercado nos modelos com características semelhantes. A Samsung Q80T de 75 polegadas, por exemplo, custa cerca de 2.200 euros.

A partir de março de 2021, a TV chegará primeiro às lojas autorizadas da Espanha, Alemanha, França, Itália e Polónia. No entanto, um stock limitado será disponibilizado a um preço de apenas 999 euros no primeiro dia de vendas na França, Alemanha, Itália e Espanha.

Outros países, como Portugal, terão para já que esperar mais algum tempo para poder adquirir a Mi TV Q1 da Xiaomi.

Desta forma, estamos então perante uma excelente opção para quem procura uma TV com estas especificações e com o selo de qualidade que a marca chinesa garante.