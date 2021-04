Foi há cerca de 1 ano que a Google e Apple desenvolvem e apresentaram um sistema de notificações de exposição à COVID-19. Este está nos sistemas operativos móveis e ajudam os programadores a criar as suas apps dedicadas a detetar contágios.

Este sistema tem evoluído ao longo dos meses, com melhorias vindas destas duas gigantes. Agora, e do que foi revelado, existe uma falha grave na versão que está no Android e que pode permitir o acesso a dados dos utilizadores

O sucesso das apps de rastreio da COVID-19 tem sido muito reduzido. Ao estar dependente dos utilizadores, estes acabam por não instalar estas propostas ou não simplesmente não alimentam os sistemas com as suas informações. Há ainda problemas na emissão dos códigos a colocar nas apps.

A piorar este cenário surge agora uma informação de que existe uma falha grave na versão Android da API desenvolvida. Esta permite que algumas apps, não autorizadas, tenham acesso à informação gerada ou recebida, através dos logs. É possível, em alguns casos saber se o utilizador esteve próximo de alguém infetado.

Ao tornar os identificadores Bluetooth acessíveis temporariamente, os dados da COVID-19 ficam assim acessíveis e visíveis. Desta forma, qualquer app com as permissões mais elevadas consegue aceder aos dados e deixar os utilizadores vulneráveis e expostos.

Esta falha foi descoberta pela empresa de análise de segurança AppCensus e prontamente reportada à Google, em fevereiro. A criadora do Android não conseguiu até agora resolver este problema, estando a trabalhar na sua solução com urgência.

Há 2 fatores positivos neste problema que o tornam menos grave. Apenas as apps pré-instaladas nos Android pelos fabricantes, consideradas seguras, podem ter acesso aos dados, devido às suas permissões. Ao mesmo tempo, não há indícios de que esta falha tenha sido explorada ativamente.

Não existe ainda uma data para a chegada de uma solução para este problema, mas a Google tenta ativamente resolvê-lo. Irá rapidamente propagar a solução pelos smartphones e assim impedir que esta falha seja explorada e os dados da COVID-19 sejam recolhidos.