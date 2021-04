Censos 2021: Estarão os nossos dados seguros? INE diz que sim

Circula nas redes sociais um post com o tema “Censos 2021: a explicação de um crime de proporções gigantescas e de consequências desastrosas.” O post já leva mais de 500 partilhas e refere que, entre outros crimes, os dados pessoais de milhões de portugueses estão a ser intercetados e armazenados pela Cloudflare.

O INE emitiu há pouco um comunicado onde refere que os dados estão em segurança.

Soluções tecnológicas para Censos foram auditadas pelo GMS e CNCS

De acordo com o comunicado, o Instituto Nacional de Estatística revela que tem vindo a ser confrontado nos últimos dias com informação que questiona a segurança do site destinado à recolha dos Censos 2021, motivada por um post de uma rede social.

Segundo o que é assumido, as opções tecnológicas de segurança da informação na recolha de dados no site dos Censos 2021 foram auditadas pelo Gabinete Nacional de Segurança (GMS)/Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS). O INE mantém e afirma que a sua abordagem respeita os requisitos de segurança e constitui a melhor opção para o sucesso da operação em tempo útil, desempenho dos serviços e face às ameaças globais expectáveis.

A plataforma de recolha dos Censos 2021 é segura, assim como as restantes opções tecnológicas do mesmo âmbito em toda atividade do INE.

No entanto, tendo sido o INE contactado a 26 de abril pela Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), que suscitou dúvidas relativamente ao enquadramento jurídico da subscrição de serviços de desempenho e segurança no âmbito da operação censitária com a empresa Cloudflare, decidiu o INE suspender totalmente a subscrição destes serviços para que não subsistam quaisquer dúvidas no âmbito da segurança da informação.

Os Censos são a maior operação estatística nacional, envolvendo cerca de 15 mil pessoas e a colaboração de inúmeras entidades. A sua preparação foi acompanhada pelo Conselho Superior de Estatística na Secção Eventual para o Acompanhamento dos Censos 2021 desde 2017 e que mantém a sua atividade até à apreciação do relatório de avaliação final da operação censitária.

Desta Secção fazem parte, entre outras, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, a Associação Nacional de Freguesias Portuguesas, os Serviços Regionais de Estatística das Regiões Autónomas, a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, e a Comissão Nacional de Proteção de Dados, enquanto entidades que representam vários sectores da sociedade e, em alguns casos, entidades que colaboram com o INE na recolha dos Censos no terreno